La Comisión Europea impone un cambio histórico en los cajeros automáticos que afectará a millones de españoles

La modernización afecta a todos los bancos en España: nuevos requisitos de accesibilidad, con transición hasta 2030 y foco en personas con discapacidad y mayores. La norma deriva de una ley europea aprobada en mayo de 2023 y tiene el impulso de la Comisión Europea bajo la presidencia de Ursula von der Leyen.

El uso del efectivo cae, pero los cajeros siguen siendo necesarios para millones de usuarios. Por eso, desde el 28 de junio de 2025 entra en vigor la obligación de que los cajeros automáticos incorporen mejoras de accesibilidad. La meta es clara: eliminar barreras y garantizar que cualquiera pueda operar con seguridad y autonomía.

La Unión Europea fija cajeros automáticos más accesibles en España desde 2025

La medida se enmarca en el plan de inclusión que la Comisión Europea promueve desde hace años. En España, los bancos deberán adaptar sus terminales con criterios de accesibilidad universal. ¿Qué cambia para el usuario de a pie? Más legibilidad, orientación guiada y manejo sencillo; en definitiva, una experiencia más amable.

Desde el 28 de junio de 2025, todo nuevo cajero instalado deberá cumplir los requisitos desde el primer momento. Los equipos ya en funcionamiento cuentan con un periodo de transición hasta el 29 de junio de 2030, siempre que no superen los diez años desde su puesta en marcha.

Antes de entrar en fechas, conviene repasar de forma práctica qué mejoras traerán los nuevos modelos.

Principales mejoras de accesibilidad que incorporarán los cajeros automáticos

Pantallas con letras más grandes y mejor contraste para facilitar la lectura.

Sistemas de voz que orientan a personas con problemas de visión.

Botoneras adaptadas para guiarse mediante el tacto con mayor precisión.

Interfaces rediseñadas, más intuitivas y fáciles de entender para todos.

Estas novedades no solo benefician a personas con discapacidad. También facilitan la operativa de usuarios mayores o de quienes prefieren seguir usando metálico. En otras palabras, cajeros más claros y menos confusos. Y, dicho rápido: que no te pille el toro.

Para no perderse con los plazos, este es el calendario clave de implantación y adaptación que deben tener en cuenta las entidades y los clientes.

Fecha/periodo Qué ocurre A quién aplica 28 de junio de 2025 Entra en vigor la obligación de accesibilidad Sector bancario en España Desde 28 de junio de 2025 Los nuevos cajeros deben cumplir todos los requisitos Nuevas instalaciones de cajeros Hasta 29 de junio de 2030 Transición para adaptar cajeros ya en servicio Terminales existentes (menos de 10 años)

Por lo tanto, los bancos tienen margen para ajustar sus redes, pero los nuevos equipos deben nacer accesibles desde ya. De ahí que, si ves un cajero recién instalado, debería ofrecer la experiencia completa.

Quiénes pueden beneficiarse y por qué esta modernización de cajeros importa

La accesibilidad mejora la vida diaria de personas con discapacidad visual o motora, pero también la de quienes necesitan interfaces más claras. ¿Eres de los que solo va al cajero para ingresar billetes o sacar efectivo puntualmente? Estas mejoras harán el proceso más ágil y comprensible, reduciendo errores y desplazamientos innecesarios.

Además, la actualización llega en un momento de cierres y reconversiones de oficinas. Por consiguiente, unos cajeros más usables ayudan a sostener el acceso al efectivo y la autonomía financiera en municipios y barrios con menos ventanilla presencial.

Cómo y cuándo adaptarán los bancos sus cajeros con plazos y condiciones

Las entidades deberán renovar software e interfaces y, cuando sea necesario, el hardware para cumplir con pantallas, audio guía y botoneras adaptadas. Los equipos puestos en marcha a partir del 28 de junio de 2025 deben cumplir desde el inicio; los existentes podrán adaptarse hasta el 29 de junio de 2030, siempre que no superen los diez años de antigüedad desde su instalación.

¿Tienes que solicitar algo? No: el cumplimiento recae en las entidades financieras. Si encuentras un terminal que no te permite operar con las nuevas características, lo recomendable es comunicarlo al banco para que gestione su actualización.

Preguntas del usuario sobre accesibilidad de cajeros y cambios previstos

¿Habrá cambios en todas las funciones del cajero? La obligación se orienta a que las operaciones habituales, como consulta, extracción o ingresos, sean comprensibles y utilizables por cualquier persona, con ayudas visuales, de voz y de tacto.

¿Quién impulsa la medida? La Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, mediante una ley aprobada en mayo de 2023, con el objetivo de garantizar el acceso igualitario a los servicios financieros.