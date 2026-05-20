Este pueblo de España se convierte en el primero de Europa en fabricar el primer gas natural sin combustibles fósiles

La Comisión Europea respalda el proyecto T2X de Turn2X en Miajadas, una planta pionera que transforma hidrógeno verde y CO2 biogénico en metano sintético.

El hidrógeno verde empieza a dejar atrás la etiqueta de promesa lejana. En Extremadura, el proyecto T2X ha sido seleccionado dentro de la tercera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno, lo que supone un impulso clave para una iniciativa que ya marca un antes y un después en la transición energética.

La planta de Miajadas es la primera en Europa capaz de verter gas verde directamente a la red de distribución. No es poca cosa: este avance coloca a Extremadura en el mapa industrial del gas natural renovable y abre la puerta a una nueva forma de abastecimiento menos dependiente de los combustibles fósiles.

Cómo funciona el gas natural renovable que ya se inyecta en la red

El proyecto impulsado por Turn2X utiliza tecnología Power to Gas, conocida como P2G. El proceso combina hidrógeno cien por cien renovable con dióxido de carbono biogénico procedente de una planta de bioetanol cercana.

A través de la reacción de Sabatier, se obtiene metano sintético de alta pureza. Después, este gas natural renovable puede transportarse mediante los gasoductos ya existentes, una ventaja importante porque no exige partir de cero con nuevas infraestructuras.

¿Para qué sirve este avance? Principalmente, para ayudar a descarbonizar industrias donde electrificar todos los procesos resulta muy complicado, como la siderurgia, la cerámica o el transporte marítimo.

Cuánto apoyo europeo recibirá Turn2X y qué plazos debe cumplir

El proyecto T2X, gestionado por TURN2X Asset Co II EXTREMADURA SL, contará con una capacidad de electrólisis de 9 megavatios. La previsión es producir unas 6.390 toneladas de hidrógeno renovable durante sus diez primeros años de actividad.

Una vez se firmen los acuerdos de subvención, previsiblemente en el último trimestre de 2026, la iniciativa recibirá una prima fija europea de 0,62 euros por cada kilogramo de hidrógeno certificado producido durante una década.

A partir de ahí, la empresa tendrá un plazo máximo de cinco años para poner la instalación en funcionamiento comercial. Además, Turn2X ha cerrado un acuerdo de compra de energía con Axpo Iberia, que suministrará electricidad renovable generada por Aquila Clean Energy.

Por qué Extremadura se ha convertido en un punto clave del hidrógeno verde

La elección de Extremadura no es casual. Sus numerosas horas de sol y su posición estratégica en el trazado del futuro hidroducto europeo convierten a la región en un enclave especialmente atractivo.

De hecho, Turn2X ya estudia ampliar el proyecto en Miajadas y ha iniciado trámites ambientales para una segunda instalación. A esto se suma el papel de empresas locales como Eficae, con diez años de trayectoria, 22 profesionales y más de 2.000 millones de euros movilizados en inversión energética.

Por tanto, Extremadura ya no aparece solo como laboratorio de pruebas. Se consolida como un punto de partida real para que España y Europa avancen hacia una mayor independencia energética.