Se necesita personal en Paterna (Valencia) para trabajar en fábrica de cartón: turnos rotativos

¿Te gustaría incorporarte a una empresa en plena transformación dentro del sector del packaging? Mora Packaging, evolución y renovación de Cartonajes Mora SA con más de 50 años de trayectoria, abre un nuevo proceso de selección para incorporar 5 operarios/as de producción en su planta de Paterna (Valencia). En esta noticia te contamos qué funciones asumirás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a una de las vacantes.

Mora Packaging busca 5 operarios/as para su sección de pegadoras en Paterna: detalles de la oferta de empleo

Integrado/a en el área de plegado y encolado de Mora Packaging, y bajo la supervisión del/la responsable de plegado y encolado, tu misión será ejecutar con máxima eficiencia el plegado y pegado de las Órdenes de Trabajo (OT) en la máquina asignada, asegurando la calidad del producto y la continuidad de la línea. Desde el arranque de cada pedido identificarás la OT, revisarás los requisitos de encajado, comprobarás que hay disponibilidad de materiales de embalaje (cajas, palets, etiquetas) y prepararás los periféricos de máquina, verificando su correcto funcionamiento y comunicando cualquier incidencia al maquinista o al jefe de equipo.

Durante la tirada realizarás controles de producto conforme al plan de control de calidad de plegado con la frecuencia establecida, informarás de posibles defectos de impresión, troquelado o trabajos externos y retirarás las unidades no conformes para su gestión por parte de Calidad. Al finalizar el trabajo, retirarás restos y estuches de la máquina, contabilizarás y registrarás mermas, limpiarás la máquina y periféricos (como precintadoras, mesas o handy pack) y dejarás la línea preparada para el siguiente pedido.

Además de operar equipos y herramientas propias de fabricación, colaborarás en tareas de encajado y alimentación de materiales en línea, contribuyendo a la eficiencia de la cadena de suministro y a las operaciones de producción.

Se trata de un puesto a jornada completa y con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, clave en la fase final del proceso productivo. La compañía ofrece estabilidad, posibilidades de desarrollo profesional y un entorno alineado con sus tres pilares: PACKAGING, SERVICIO y SOSTENIBILIDAD. En cuanto a los requisitos para trabajar en Mora Packaging, es necesario:

Estudios mínimos: Bachillerato.

Experiencia mínima: Al menos 1 año.

Conocimientos necesarios: Empaquetado, Envasado, Encajado, Industria alimentaria.

Respecto a las condiciones laborales de la oferta de empleo de Mora Packaging, saber que son 5 vacantes disponibles. Incorporación inicial a través de ETT hasta un máximo de 6 meses antes de pasar a empresa, con contrato indefinido y jornada completa. El salario oscila entre los 16.000€ – 18.000€ brutos/año, con beneficios sociales.

Cómo enviar el currículum a Mora Packaging

¿Cumples el perfil y te interesa trabajar como operario/a de producción en pegadoras en Paterna? Accede al portal de empleo donde Cartonajes Mora SA (Mora Packaging) ha publicado la oferta “Operario/a de producción – Pegadoras”, revisa las condiciones y adapta tu CV destacando experiencia en plegado y encolado, manejo de pegadoras, encajado, controles de calidad en línea y disponibilidad para turnos. A continuación, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección.