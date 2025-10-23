Bonometro 2025: ayudas económicas para mayores de 65 años y personas con discapacidad reconocida

El Ayuntamiento de Almàssera ha abierto la convocatoria de las Ayudas Bonometro, dirigidas a sufragar los gastos de adquisición de la tarjeta Bonometro de FGV. Estas ayudas están destinadas a personas mayores de 65 años y a personas con una discapacidad igual o superior al 64 %, con el objetivo de promover la autonomía personal y la movilidad dentro del municipio. El plazo para presentar solicitudes permanecerá abierto del 15 de octubre al 4 de noviembre de 2025.

A quién va dirigida esta ayuda del Ayuntamiento de Almàssera: destinatarios y finalidad

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas empadronadas en Almàssera que cumplan con los requisitos establecidos para alguna de las dos modalidades previstas: “Gente Mayor”, dirigida a mayores de 65 años, y “Movilidad Reducida”, destinada a personas con una discapacidad igual o superior al 64 %.

El programa tiene como finalidad apoyar el acceso al transporte público, reduciendo el coste de la tarjeta Bonometro y fomentando la inclusión social de estos colectivos. La ayuda podrá cubrir parcial o totalmente el importe de la tarjeta, en función de la situación económica y del tipo de beneficiario.

Requisitos de acceso para el Bonometro

Para optar a las ayudas será necesario:

Estar empadronado en el municipio de Almàssera con una antigüedad mínima de 12 meses a la fecha de solicitud.

Estar al corriente de las obligaciones con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Hacienda Municipal.

No estar incurso en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de beneficiario.

En la modalidad “Gente Mayor”, tener 65 años cumplidos durante el periodo de solicitud.

En la modalidad “Movilidad Reducida”, acreditar una discapacidad igual o superior al 64 %.

Cuantía y documentación a presentar

La cuantía de las ayudas varía según la modalidad y la situación del solicitante. Las personas mayores con pensión contributiva recibirán 66,40 €, mientras que aquellas con pensión no contributiva o sin pensión podrán obtener hasta 116,40 €. En el caso de las personas con discapacidad igual o superior al 64 %, la ayuda será de 87,30 €. En todos los casos, se sumarán 4 € adicionales en concepto de expedición de nueva tarjeta. La cuantía máxima a conceder será de 116,40 € + 4 € por persona beneficiaria.

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de un mes desde la publicación de la convocatoria, entendiéndose desestimadas las solicitudes en caso de silencio administrativo.

Las personas interesadas deberán presentar el modelo de solicitud normalizado, junto con el DNI y una fotografía reciente tamaño carnet. Además, se exigirá documentación específica según la modalidad: justificante de pago o acreditación de pensión en el caso de “Gente Mayor”, y resolución oficial del grado de discapacidad para la modalidad “Movilidad Reducida”.

Para más información sobre la tramitación y presentación de solicitudes, puede consultarse la convocatoria completa en la sede electrónica del Ayuntamiento de Almàssera.