Se necesita personal en Jerez (Cádiz) para trabajar en la plataforma logística de MRW: contrato indefinido y turno de mañana

La compañía MRW, multinacional española dedicada al transporte y la mensajería urgente, acaba de anunciar una nueva oferta de empleo para reforzar su centro logístico en Jerez de la Frontera (Cádiz). Concretamente, se busca cubrir un puesto de operario/a de almacén, que pasará a formar parte de la plantilla fija de la empresa. Se trata de una gran oportunidad para aquellas personas que buscan un trabajo estable, ya que la compañía ofrece contrato indefinido, jornada parcial de 12 horas semanales y un salario que oscila entre 6.000 y 8.000 euros brutos al año.

La plataforma logística de MRW en Jerez busca operarios/as de almacén: jornada parcial y contrato estable

MRW cuenta con más de 10.000 empleados y sigue expandiendo sus servicios por toda España. La compañía, referente en el sector de la mensajería y la paquetería, necesita reforzar su centro de Jerez para mejorar la operativa logística en la zona. El puesto ofertado está pensado para aquellas personas con experiencia previa en almacén que quieran incorporarse de forma indefinida a la empresa.

Entre las funciones a desarrollar destacan la carga y descarga de mercancía, la clasificación de paquetería y la realización de tareas administrativas básicas, como el control de rutas o la elaboración de informes. El horario de trabajo será en turno de mañana, de martes a viernes de 06:00 a 08:30 horas, y los sábados de 06:00 a 08:49 horas, lo que permite compatibilizar este empleo con otras actividades.

Para poder postularse a esta vacante es necesario contar con una serie de requisitos. Estos son el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y una experiencia mínima de 2 años en puestos similares. Además, se valorará disponer de carnet de carretillas elevadoras en vigor y experiencia en su manejo. Es imprescindible residir en la provincia del puesto vacante.

Pasos para enviar el currículum

Si cumples con los requisitos y las condiciones laborales se adaptan a lo que buscas, ya puedes enviar tu candidatura para trabajar en MRW en Jerez de la Frontera. Para ello debes entrar en el portal de empleo donde está publicada la oferta, seleccionar el puesto de “Operario/a de almacén”, revisar toda la información y pulsar en la opción “Inscribirme en esta oferta”. Después, crea tu cuenta de usuario, adjunta el currículum actualizado y finaliza el proceso de inscripción.