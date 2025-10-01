El restaurante de montaña que combina entorno idílico y platos de estrella Michelin por menos de 50 euros

Casa Arcas, en Villanova (Huesca), ofrece alta cocina a precio contenido con un menú de 46 euros reservado a huéspedes. Lo lideran Ainhoa Lozano y David Beltrán, discípulos de Martín Berasategui, con cocina de autor en un hotel rural.

España suma 285 restaurantes con estrella Michelin. En ese mapa, Casa Arcas acaba de conseguir su primera estrella y destaca por algo muy concreto: permite disfrutar de alta cocina por menos de 50 euros. ¿Quién dijo que una experiencia gastronómica de primer nivel estaba fuera de alcance?

¿Por qué este restaurante con estrella Michelin es el más asequible de Aragón? La clave está en su propuesta de menús degustación cerrados. La casa ofrece tres recorridos culinarios y, la opción más económica baja la barrera psicológica de los 50 euros. Para muchos comensales, es la puerta de entrada ideal a la gastronomía de vanguardia sin sobresaltos en la factura. En consecuencia, Casa Arcas se ha convertido en referencia para quienes buscan una experiencia con estrella sin renunciar al bolsillo.

Dónde está Casa Arcas en el valle de Benasque y por qué destaca

El restaurante se ubica en Villanova, pleno valle de Benasque, dentro de un pequeño hotel rural de 12 habitaciones bautizadas con nombres de ibones. El comedor, con chimenea y vistas al valle, crea el ambiente perfecto para una cocina de sabor intenso. Al frente están Ainhoa Lozano y David Beltrán, que aprendieron en las cocinas de Martín Berasategui. Como Beltrán trabaja como jefe de cocina en Lasarte, el día a día en Casa Arcas lo dirige Víctor Manuel Ovalles, encargado de plasmar las ideas del proyecto desde 2015.

Antes de pasar al detalle, conviene repasar qué hace especial la experiencia para el visitante.

Menú de alta cocina por menos de 50 euros (para alojados en el hotel).

Entorno pirenaico privilegiado en el valle de Benasque.

Equipo formado junto a Martín Berasategui y liderazgo consolidado.

Platos recomendados por la Guía Michelin como Carabinero con hinojo o medallón de rape negro con espárrago en texturas y aire de erizo.

En definitiva, paisaje y cocina van de la mano para redondear la visita. ¿Se puede pedir más para una escapada gastronómica?

Quién puede disfrutar del menú por menos de 50 euros en Aragón

La opción más asequible es el Menú Paseo SL-5, con cinco pases y un precio de 46 euros por persona, disponible solo para clientes alojados en el hotel. Para quienes no pernocten, la casa ofrece otras dos rutas: Menú Sendero PR-7 y Menú Gran Recorrido GR-10, con precios de 66 y 82 euros, respectivamente. Por tanto, hay alternativas para diferentes presupuestos, manteniendo el formato de degustación y el sello creativo de la casa.

Cómo reservar y qué incluyen los menús degustación recomendados por la guía

La propuesta se articula en tres menús cerrados. A continuación, un resumen con precios y condiciones señaladas por el establecimiento, útil para planificar la visita con antelación.

Menú Precio Pases Disponibilidad indicada Paseo SL-5 46 € 5 Exclusivo para huéspedes del hotel Sendero PR-7 66 € — Sin restricción indicada Gran Recorrido GR-10 82 € — Sin restricción indicada

Como orientación, la Guía Michelin señala elaboraciones de referencia en la casa, entre ellas el carabinero con hinojo y el medallón de rape negro con espárrago en texturas y aire de erizo de mar. Esto quiere decir que la experiencia se apoya en producto, técnica y paisajes del Pirineo, con un hilo conductor claro: disfrutar sin prisas. ¿Te imaginas cerrar el día frente a la chimenea tras ese paseo culinario?

En resumen, Casa Arcas ha ganado un lugar propio en el firmamento gastronómico: primera estrella, entorno singular y una opción por debajo de 50 euros para quienes se alojan en su hotel rural. De ahí que sea, a día de hoy, el restaurante con estrella Michelin más asequible de Aragón.