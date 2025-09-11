Se necesita personal en Getafe (Madrid) para trabajar en la plataforma logística DIA: incorporación inmediata

¿Buscas un empleo dentro del sector logístico? La cadena de supermercados DIA, referente en la distribución alimentaria en España, ha lanzado una oferta de trabajo para cubrir 4 vacantes como operario/a de almacén en turno de tarde en su plataforma logística madrileña de Getafe. Si deseas incorporarte a una empresa líder en el mercado de forma inmediata, no dudes en conocer los requisitos que pide la empresa, las condiciones laborales que ofrecen y los pasos a seguir para mandar el currículum e inscribirte, con la información que proporcionamos en esta noticia.

DIA lanza una nueva oferta de empleo para contratar personal de almacén en Getafe: requisitos y condiciones del puesto de trabajo

La compañía, que cuenta con más de 40 años de experiencia en el sector de la distribución, necesita reforzar su área logística de su planta ubicada en el municipio de Getafe, en Madrid. El puesto está enfocado en la preparación de pedidos y el manejo de mercancía, garantizando la eficiencia y la calidad en el servicio. Entre las principales funciones a desempeñar destacan la recogida, embalaje y verificación de productos, la organización de las zonas de trabajo para mantener un entorno seguro, y el manejo de transpaletas y apiladores para la correcta ubicación de la mercancía.

Asimismo, parte de la actividad se desarrolla en cámaras de refrigerado, por lo que la compañía busca personal con capacidad de adaptación y proactividad. Para participar en el proceso de selección es necesario:

Tener finalizada la ESO.

Acreditar experiencia mínima de 3 meses (preferible 1 año) en preparación de pedidos en plataformas logísticas.

Manejo de picking por voz, transpaleta manual y eléctrica, y apiladores.

Disponibilidad para trabajar en turno de tarde e incorporación inmediata.

Residir en la Comunidad de Madrid.

Las condiciones que ofrece DIA son atractivas para quienes buscan estabilidad dentro del sector. El puesto garantiza contrato temporal con jornada intensiva de tarde, además de formación a cargo de la empresa, posibilidad de desarrollo profesional y beneficios como el descuento de empleado.

La compañía también destaca por su compromiso con la igualdad de trato y oportunidades, aplicando procesos de selección inclusivos y no discriminatorios. Además, se tendrá en cuenta la certificación de una discapacidad igual o superior al 33%.

Cómo enviar el currículum a DIA

Si cumples con los requisitos y quieres formar parte de esta empresa en crecimiento trabajando en su plataforma logística de Getafe, puedes inscribirte siguiendo estos sencillos y rápidos pasos:

Dirígete al portal de empleo de DIA donde está publicada esta oferta. Revisa con detalle los requisitos y condiciones de la vacante. Pulsa en “Inscribirme en esta oferta”. Adjunta tu currículum actualizado.

Una vez finalices la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa. Si tu perfil encaja con lo solicitado, te llamarán para una entrevista y el posterior ingreso en la plantilla de DIA en Getafe.