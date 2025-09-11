El regalo de Banco Santander de hasta 400 euros: cómo conseguirlos y qué condiciones se piden

Hasta el 30 de septiembre de 2025, los nuevos clientes que lleven su nómina o pensión a Banco Santander pueden conseguir hasta 400 euros en efectivo, ingresados directamente en su cuenta, si cumplen las condiciones de la campaña.

La entidad lanza esta promoción para captar titulares de la Cuenta Online Santander, una alternativa digital sin comisiones que incluye tarjeta sin comisiones y la opción de solicitar un anticipo de dos nóminas.

Quiénes pueden conseguir los 400 euros por domiciliar nómina o pensión

La bonificación se dirige a quienes aún no son clientes y domicilien su nómina o pensión. La clave es abrir la Cuenta Online Santander y activar la nueva domiciliación con los requisitos exigidos.

El incentivo se ingresa en la cuenta y puede alcanzar 400 euros. Solo por domiciliar la nómina o pensión y dos recibos ya se obtienen 300 euros. Para llegar a 400 euros, la nómina debe superar 2.500 euros y cumplirse el resto de condiciones.

Tramo de nómina domiciliada Bonificación total Cómo se abona Entre 600 € y menos de 2.500 € 300 € 300 € el primer mes Igual o superior a 2.500 € 400 € 300 € el primer mes + 100 € el segundo mes, si ambas mensualidades superan 2.500 €

El segundo pago de 100 euros exige mantener la nómina por encima de 2.500 euros en los dos primeros meses.

Fechas, permanencia y pasos para solicitar la promoción online o presencial

La campaña está activa hasta el 30 de septiembre de 2025. Es importante saber que hay permanencia: se exige mantener la relación durante 24 meses. ¿Cómo se solicita? La adhesión se realiza a través del formulario disponible en la web de la promoción; también puedes informarte en oficina si prefieres trato presencial. Requisitos principales que deben cumplirse para acceder a la bonificación:

Ser nuevo cliente.

Abrir una cuenta corriente no remunerada exclusiva para nuevos clientes (tipo de interés nominal 0 %; TAE 0 %).

Domiciliar dos recibos.

Que la domiciliación de nómina o pensión sea nueva.

Nómina por importe superior a 600 €/mes e inferior a 2.500 €/mes para 300 €; e igual o superior a 2.500 €/mes para 400 € brutos.

Compromiso de permanencia de 24 meses.

Unirse a la campaña mediante el formulario; la bonificación queda sujeta a la aprobación del banco.

Tras completar el alta y cumplir las condiciones, el ingreso se realiza en la propia cuenta. Además, el Préstamo Anticipo Nómina es un beneficio adicional sujeto a aprobación previa y se solicita pidiendo información en una oficina de Banco Santander.

Cuenta online sin comisiones de Santander con ventajas culturales y cajeros

La Cuenta Online Santander no cobra comisiones por apertura ni mantenimiento para nuevos clientes. Incluye tarjeta de débito, Bizum y transferencias sin comisiones. La entidad también anuncia tarjeta de crédito sin comisiones y permite dos cuentas por titular.

Retirar dinero a débito no tiene comisión en 30.000 cajeros automáticos de Santander. Además, la cuenta acerca ventajas culturales como preventas exclusivas, descuentos en festivales y conciertos, encuentros con artistas y contenidos musicales.

No es la única promoción. CaixaBank mantiene una campaña con 250 euros por llevar la nómina, mientras que Abanca puede llegar hasta 1.040 euros si se cumplen todos sus requisitos. Por tanto, conviene comparar y elegir lo que más encaje con tu situación. ¿Te compensa más el efectivo o prefieres otras ventajas?

En resumen: si pensabas cambiar de banco, esta puede ser una oportunidad interesante para rentabilizar la domiciliación de tu nómina o pensión. Es una campaña comercial de Banco Santander, sin intervención pública.