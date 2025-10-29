Se necesita personal en Cabra (Córdoba) para trabajar en Aceites La Pedriza: turnos rotativos

¿Te gustaría incorporarte a una empresa líder dentro del sector agroalimentario? Aceites La Pedriza, marca de F.J. Sánchez Sucesores S.A., abre un nuevo proceso de selección para incorporar 3 operarios/as de almazara en su planta de Cabra (Córdoba). En esta noticia te contamos qué funciones asumirás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para optar a una de las vacantes.

Aceites La Pedriza busca 3 operarios/as de almazara en Cabra: detalles de la oferta de empleo

Integrado/a en el área de almazara y bajo la supervisión del maestro, tu misión será asegurar un proceso de extracción eficiente y seguro, manteniendo la calidad del aceite y la continuidad de la línea. Desde el arranque de jornada comprobarás que las batidoras están correctamente cargadas de masa y con las temperaturas asignadas, verificarás el funcionamiento de decanters y molino y comunicarás cualquier incidencia al responsable.

Durante el turno, te ocuparás de la limpieza de tamices y cajones, la toma de muestras para laboratorio y el apoyo en tareas básicas de mantenimiento, garantizando orden y limpieza en la zona de trabajo. En recepción colaborarás en la descarga de aceituna y pesaje en báscula, registrando la información necesaria para asegurar la trazabilidad del producto.

Se trata de un puesto presencial y a jornada completa con turnos rotativos de mañana, tarde y noche (M/T/N), clave en la campaña para cumplir los objetivos de producción y calidad. La contratación es de duración determinada. El salario no se ha hecho público. La posición pertenece al área de Calidad, Producción e I+D (Operaciones), nivel empleado/a, sin personal a cargo.

Requisitos para trabajar en la almazara de Cabra

La compañía valora experiencia en procesos de almazara y conocimiento de maquinaria como batidoras, decanters y molino, así como buenas prácticas de higiene y apoyo en bodega. Se requiere una base técnica suficiente para comprender los fundamentos del proceso y extraer el máximo rendimiento en cantidad y calidad de aceite. La formación mínima exigida es ESO y se pide al menos 1 año de experiencia. Residencia en Cabra o alrededores y disponibilidad para turnos rotativos completan el perfil.

Requisitos mínimos:

Experiencia previa en posiciones similares y conocimiento de las máquinas del proceso.

Residencia en Cabra o alrededores.

Vehículo propio.

Disponibilidad para turnos rotativos (M/T/N).

Cómo enviar el currículum a Aceites La Pedriza

¿Cumples el perfil y te interesa trabajar como operario/a de almazara en Cabra? Accede al portal de empleo donde F.J. Sánchez Sucesores S.A. ha publicado la oferta “Operario/a de almazara-molino”, revisa las condiciones y adapta tu CV destacando experiencia en almazara, manejo de batidoras, decanters y molino, toma de muestras, limpieza y mantenimiento básico, además de disponibilidad para turnos y residencia en la zona. A continuación, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección.