Mercadona cambia su horario habitual del sábado 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos

La cadena ofrecerá servicio solo por la mañana en la mayoría de España durante el festivo de Todos los Santos. En Galicia, Navarra, País Vasco y la provincia de Huesca no se aplicará el horario especial, por lo que conviene revisar el buscador de tiendas.

Mercadona ha comunicado que el sábado 1 de noviembre de 2025, festivo nacional de Todos los Santos, abrirá con horario reducido: de 9:00 a 15:00 horas. Por la tarde, los supermercados permanecerán cerrados. La compañía ha informado de este servicio a través de sus canales oficiales y con carteles en tienda.

Horario especial de Mercadona para el sábado 1 de noviembre, Todos los Santos

La apertura será matinal y excepcional respecto a los horarios habituales. ¿Te pilla el festivo con la nevera vacía? Entonces anota: el tramo de atención se concentrará entre las 9:00 y las 15:00. Después, puertas cerradas. Este ajuste se enmarca en la política de la empresa para los festivos, orientada a conciliar el descanso de la plantilla sin descuidar la atención al cliente cuando la fecha cae en sábado o en campañas estivales con gran afluencia.

A continuación, un resumen claro del horario y las excepciones comunicadas para este 1 de noviembre:

Ámbito Fecha Horario Tarde Observaciones Mayoría de España Sábado 1 de noviembre (Todos los Santos) 9:00–15:00 Cerrado Avisos en canales oficiales y cartelería en tienda Galicia, Navarra, País Vasco y provincia de Huesca (Aragón) Sábado 1 de noviembre Sin horario especial — Pueden no abrir; se recomienda consultar el buscador

Quién puede encontrar abierto su supermercado Mercadona y en qué comunidades

Por norma general, la “gran mayoría de España” contará con servicio por la mañana. No obstante, hay territorios en los que no se aplicará esta franja especial: Galicia, Navarra, País Vasco y, dentro de Aragón, la provincia de Huesca. ¿Significa que todas esas tiendas abrirán en horario normal? No: precisamente el aviso indica que no operarán con el horario especial y que conviene verificar cada caso. De ahí que la recomendación sea revisar la información personalizada por área geográfica antes de desplazarse.

Además, la compañía ha reforzado el mensaje en los lineales de los supermercados con carteles informativos, una práctica que ayuda a evitar confusiones de última hora. Por lo tanto, si sueles comprar en distintas tiendas según el trayecto, merece la pena mirar ambos canales.

Cómo consultar horarios personalizados y recomendaciones para planificar la compra

Mercadona aconseja utilizar el buscador de supermercados de su web para confirmar el horario de cada establecimiento. Es la vía más rápida para saber si tu tienda se acoge al tramo de 9:00 a 15:00 o si, por el contrario, no abrirá con motivo del festivo. En festivos la variabilidad por comunidad y municipio puede ser notable.

Antes de salir de casa, por si acaso, sigue estos pasos sencillos para evitar viajes en balde:

Accede al buscador de supermercados, selecciona tu provincia y municipio, elige tu tienda habitual y comprueba el aviso de horario especial o cierre festivo.

Este esquema encaja con la filosofía de la cadena en días señalados: cierre general para favorecer el descanso del personal y aperturas puntuales cuando el calendario lo justifica, como sucede este año al coincidir Todos los Santos en sábado. Por consiguiente, la planificación es clave: comprar lo esencial la víspera o acudir en la franja