Se necesita personal de limpieza en Castellón para trabajar en GRUPO OSGA: correturnos (30 h/semana)

¿Buscando empleo? Una compañía comprometida con la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades como GRUPO OSGA (Servicios OSGA, S.L.) abre un proceso de selección para incorporar 3 operarios/as de limpieza correturnos en distintas localidades de la provincia de Castellón. Si quieres conseguir un trabajo estable, en esta noticia te contamos qué requisitos se piden para postularse con éxito y los pasos para enviar tu currículum y optar a una de las vacantes.

GRUPO OSGA busca operarios/as de limpieza correturnos en Castellón: detalles de la oferta de empleo

Formarás parte del equipo de operario/a de limpieza prestando servicio en diversos centros y adaptándote a las necesidades de cada cliente. Tus funciones incluirán la limpieza de zonas comunes, aseos, escaleras, pasillos y despachos, así como actuaciones puntuales según lo requiera cada instalación. Al tratarse de un puesto correturnos, cubrirás distintos centros y horarios, por lo que es imprescindible contar con carnet de conducir y disponibilidad para desplazarte entre localidades.

Las 3 vacantes se reparten por zonas: en Alto Palancia (Viver, Jérica, Segorbe, Montanejos y alrededores) y en Plana Baixa (Onda, l’Alcora, Betxí, la Vall d’Uixó y área; además de Vila-real, Burriana, Nules, la Vilavella y entorno). El puesto es presencial, con jornada parcial de 30 horas semanales y horario en función de necesidades. El contrato es fijo discontinuo, con posibilidad de continuidad según valía. La retribución es según convenio de limpieza (la cifra exacta no se ha hecho pública). La incorporación está prevista lo antes que puedas.

Requisitos para trabajar como operario/a de limpieza correturnos en Castellón

La empresa valora una base sólida en limpieza profesional y manejo de herramientas específicas del sector, así como la capacidad de trabajar de forma autónoma y en equipo. Se requiere experiencia mínima de 1 año, residencia en la provincia de Castellón y flexibilidad horaria para atender cambios de centro y turno propios del puesto correturnos. Es valorable disponer de Certificado de Discapacidad ≥33%. La formación mínima indicada es “Otros títulos, certificaciones y carnés”.

Requisitos mínimos:

Experiencia previa en limpieza en general (al menos 1 año).

Carnet de conducir y disponibilidad para desplazarte entre diferentes centros y localidades.

Disponibilidad horaria para realizar correturnos .

. Residencia en la provincia de Castellón.

Capacidad para trabajar de manera independiente y como parte de un equipo.

Cómo enviar el currículum a GRUPO OSGA

¿Cumples el perfil y te interesa el puesto de operario/a de limpieza correturnos en Castellón? Bien, tan solo debes acceder al portal de empleo donde Servicios OSGA, S.L. ha publicado la oferta “Operario/s de limpieza correturnos Castellón (Alto Palancia y Plana Baixa)”. Revisa las condiciones y adapta tu CV resaltando: experiencia en limpieza profesional, carnet de conducir, disponibilidad para desplazarte entre centros y flexibilidad horaria (30 h/semana), además de tu residencia en Castellón. A continuación, pulsa “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección.