Los mayores de 50 años podrán disfrutar de balnearios con ayudas de hasta 15 euros al día: Programa TER Navidad 2025

La Diputación Provincial de Ourense ha abierto la convocatoria del Programa TER Navidad 2025, una iniciativa que ofrece estancias en balnearios de la provincia durante los meses de diciembre y enero, con ayudas económicas de hasta 15 euros por día. El plazo para presentar solicitudes comenzó el 24 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 23 de diciembre de 2025.

El programa está dirigido a personas de 50 años o más, incluidas aquellas que cumplan esta edad a lo largo de 2025, residentes o no en la provincia, que cumplan los requisitos de acceso. También podrán participar acompañantes mayores de edad que compartan habitación con la persona beneficiaria. Las ayudas se conceden en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de recepción de solicitudes completas, hasta agotar el presupuesto disponible. ¿Cumples estos requisitos? No padecer enfermedad que impida la convivencia en los balnearios y ser válido para las actividades de la vida diaria.

Documentación y cómo solicitar las ayudas del Programa TER Navidad 2025

El trámite se realiza de forma telemática a través de la plataforma habilitada por la Diputación de Ourense. Una vez cumplimentada la solicitud, la persona interesada dispone de siete días naturales para presentarla en el registro de la Diputación. En general, no se requiere documentación adicional, ya que la institución consulta los datos de oficio, salvo en el caso de no autorizar dicha verificación o tratarse de personas extranjeras no residentes, que deberán aportar DNI, NIE o pasaporte.

Las solicitudes se valorarán por orden de llegada y conforme a su completitud, con resolución directa mientras exista disponibilidad presupuestaria. El plazo límite para inscribirse es el 23 de diciembre de 2025.

Cuantías, servicios y balnearios participantes

La ayuda económica cubre parte del coste de la estancia: 15 €/día para quienes estén empadronados en la provincia de Ourense y 5 €/día para quienes no lo estén. El importe total dependerá del número de días de estancia, entre 3 y 20 días, y no se establece un límite máximo por persona. No se subvencionan servicios adicionales no recogidos en las bases.

El programa incluye pensión completa, dos técnicas termales diarias, programa de animación social y la posibilidad de revisión médica a solicitud del participante. Además, se ofrece transporte opcional en tren, con billete de ida y vuelta y traslados incluidos.

Las estancias se desarrollarán en algunos de los principales centros termales de la provincia: Eurostars Vila de Allariz, Gran Balneario de O Carballiño, Arnoia Caldaria, Laias Caldaria, Lobios Caldaria, Balneario de Cortegada y Caldas de Partovia.

Un impulso al bienestar y al termalismo social en Ourense

Con esta convocatoria, la Diputación de Ourense consolida su compromiso con el envejecimiento activo y la promoción del termalismo social, ofreciendo a las personas mayores una oportunidad de descanso, salud y convivencia en un entorno natural único.

El Programa TER Navidad 2025 combina ocio y bienestar con un importante componente social, al permitir que las ayudas lleguen directamente a quienes las soliciten dentro del plazo y cumplan las condiciones. Si tienes 50 años o más y buscas una experiencia termal en los meses de Navidad o enero, presenta tu solicitud antes del 23 de diciembre de 2025: puede ser la ocasión perfecta para disfrutar de la Ourense termal a un precio accesible.