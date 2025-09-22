Se necesita personal a 10 minutos de Irún (Gipuzkoa) para trabajar en Conservas Martiko: horario de lunes a viernes

La empresa Conservas Martiko, especializado en productos gourmet de pato, oca y pescados ahumados, ha abierto un proceso de selección para incorporar distintos tipos de operarios/as (limpieza, almacén, producción, etiquetado…) para sus instalaciones ubicadas en el municipio guipuzcoano de Bera. Se tratan de puestos en los que no se requieren estudios ni experiencia previa, ya que la compañía ofrece la formación necesaria desde el inicio. Bien, si deseas conocer más detalles sobre estas vacantes disponibles, y los pasos a seguir para enviar el currículum, sigue informado en esta noticia.

Conservas Martiko busca operarios/as para trabajar en sus plantas situadas en Bera (Gipuzkoa): condiciones laborales y requisitos

¿Estás buscando trabajo? Martiko es una empresa familiar que se ha consolidado como un referente del mercado de la alimentación gourmet en España y está presente en más de 35 países. Su actividad se centra en dos grandes áreas: la elaboración de productos de pato y oca bajo la marca Martiko, y la elaboración de pescados ahumados, salmón, bacalao, trucha o atún, bajo la marca Martiko Ahumados, donde actualmente se buscan operarios/as para trabajar. La oferta de empleo es para trabajar en sus tres centros productivos en Bera, a apenas 10 minutos de Irun, y en el centro de expediciones en Zaisa, y cubrir algunos los siguientes puestos:

Operario/a elaboración de bandejas y envasado.

Operario/a de limpieza industrial y producción.

Operario/a de almacén – carretillero/a.

Operario/a de producción.

Operario/a de etiquetado y expediciones.

Estas oportunidades laborales están pensadas para personas con disponibilidad de incorporación inmediata y motivación por integrarse en un entorno productivo dentro del sector de la alimentación. Los contratos son fijos-discontinuos con jornada completa y un salario competitivo que no ha sido concretado en la oferta. Los turnos son rotativos de mañana o tarde, de lunes a viernes. Además, vas a tener más días de vacaciones por encima del convenio y tarjeta de empleado. En cuanto a los requisitos, es necesario contar con vehículo propio para desplazarse a la planta. No se exigen estudios mínimos ni experiencia previa, aunque se valorará haber desempeñado funciones similares en otros entornos de producción.

Cómo enviar el currículum a Conservas Martiko

Si deseas formar parte de este proceso de selección, para trabajar en Conservas Bera, en Bera, debes inscribirte a través del portal de empleo de la empresa, donde se ha publicado sus puestos de trabajo vacantes. Para ello será necesario registrarte, con nombre, apellidos, teléfono, email… y adjuntar tu curriculum vitae actualizado. Una vez enviado, Conservas Martiko revisará las candidaturas para ver qué personas son las más adecuadas al puesto de operario/a y seguir con el proceso de contratación.