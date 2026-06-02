Gonzalo Bernardos denuncia la escasa vivienda protegida en España y deja una frase muy contundente: “Nos toman el pelo y nos lo toman mucho”

Encontrar una vivienda se ha convertido en uno de esos temas que aparecen en cualquier conversación, casi como el tiempo, pero con bastante menos gracia. Y cuando se habla de precios, alquileres o pisos imposibles, la paciencia suele durar poco. En laSexta Xplica, el economista Gonzalo Bernardos volvió a poner el foco en el mercado inmobiliario en España. Su aviso fue claro: se construyen pocas viviendas y, sobre todo, muy pocas de protección oficial. Para defenderlo, comparó los datos de construcción entre 1991 y 2025. Su conclusión fue directa y con poca anestesia: “Nos toman el pelo y nos lo toman mucho”.

¿Por qué Gonzalo Bernardos critica la falta de vivienda protegida?

Gonzalo Bernardos considera que la situación del mercado inmobiliario en España es grave. Durante su intervención en laSexta Xplica, señaló especialmente la escasa construcción de vivienda protegida, es decir, pisos con algún tipo de control o apoyo público para facilitar el acceso a quienes lo tienen más complicado.

Según el economista, las administraciones se presentan como “muy partidarias” de este modelo, pero los datos que expuso no acompañan demasiado esa idea. De las 133.000 viviendas iniciadas en 2025, únicamente unas 12.000 corresponderían a protección oficial. Vamos, que el discurso va por un lado y los ladrillos por otro.

¿Qué dicen las cifras de construcción entre 1991 y 2025?

Bernardos comparó dos momentos concretos para explicar su crítica: 1991 y 2025. Según expuso, hace 35 años se iniciaron 205.000 viviendas en España, con una población de 39 millones de habitantes.

En cambio, en 2025, con 49 millones de habitantes, es decir, 10 millones más, solo se iniciaron 133.000 viviendas. La comparación es la que sostiene buena parte de su denuncia sobre el fracaso de las políticas actuales de vivienda.

Dato señalado por Bernardos 1991 2025 Habitantes en España 39 millones 49 millones Viviendas iniciadas 205.000 133.000 Diferencia de población No aplica 10 millones más Viviendas de protección oficial mencionadas No se indica Unas 12.000

La lectura que hace Bernardos es sencilla: con más población, se están iniciando menos viviendas. Y, dentro de esas viviendas, el peso de la protección oficial sería reducido, algo especialmente sensible cuando muchas familias y jóvenes tienen dificultades para acceder a una casa.

¿Por qué Bernardos acusa a la normativa urbanística de alejarse de la realidad?

El economista también apuntó a la normativa urbanística y a las exigencias actuales de construcción. Según explicó, esas normas impiden levantar vivienda low cost, es decir, pisos más baratos y ajustados a necesidades más pequeñas.

Uno de los puntos que criticó fue la obligación de construir viviendas de un mínimo de 80 metros cuadrados en determinados planes urbanísticos. Bernardos lo resumió así: “¿Por qué te obligan los planes urbanísticos a acoger y hacer que las viviendas mínimas de dimensión sean 80 metros cuadrados? Porque el político de todos los partidos, no solo del PSOE o Sumar, sino también del PP, vive en otra galaxia y considera que las familias son de cuatro o cinco personas”.

¿Qué relación tiene el tamaño de los hogares con el acceso a la vivienda?

Bernardos defendió que esa visión no encaja con la realidad social actual. Según recordó, el tamaño medio de los hogares en España “hoy en día” se sitúa por debajo de las dos personas y media por vivienda.

Por eso, considera que exigir pisos de al menos 80 metros cuadrados no siempre responde a lo que necesita una parte de la población. En su opinión, esa rigidez complica la construcción de viviendas más pequeñas y, por tanto, más accesibles para quienes buscan una primera casa sin dejarse media vida en el intento.

¿Qué propone Gonzalo Bernardos para facilitar la primera vivienda a los jóvenes?

El economista defendió la necesidad de impulsar viviendas más pequeñas para que los jóvenes puedan entrar antes en el mercado inmobiliario. Su planteamiento es que no todo el mundo necesita, de entrada, una vivienda grande.

En ese sentido, Bernardos fue bastante claro: “A un joven, una primera vivienda de 40 metros cuadrados ya le vale”. También criticó que quienes diseñan la política de vivienda no conectan con esa realidad: “Quien hace la política de Vivienda tiene más de 60 años y no se entera”.

Cómo puede actuar el lector ante este debate sobre vivienda

Aunque el debate político y urbanístico pueda parecer lejano, estas cifras afectan al bolsillo de cualquiera que busque piso, alquile o tenga hijos pensando en independizarse. Por eso conviene mirar el problema con datos concretos y no solo con grandes promesas, que en vivienda suelen sonar muy bien hasta que llega el precio final. Para seguir este tema con algo de orden, el lector puede fijarse en estos puntos:

Comparar cuántas viviendas se anuncian y cuántas se inician realmente.

Diferenciar entre vivienda libre y vivienda de protección oficial.

Revisar si las propuestas incluyen pisos pequeños, como los de 40 metros cuadrados que menciona Bernardos.

Tener en cuenta si las normas urbanísticas se adaptan al tamaño real de los hogares actuales.

En resumen, Bernardos pone el foco en una idea muy concreta: España tiene más población que en 1991, pero inicia menos viviendas, y la protección oficial sigue siendo limitada según los datos que expuso. De ahí que su crítica sea tan contundente y que el debate sobre vivienda vuelva a tocar una fibra muy sensible: la de poder vivir bajo techo sin que el presupuesto mensual haga equilibrios de circo.