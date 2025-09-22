Naturgy presenta tres cursos gratis para impulsar el empleo en Galicia: plazas limitadas

La Fundación Naturgy activa tres formaciones becadas con prioridad para vecinos de Vimianzo, As Somozas, Valdoviño, San Sadurniño y Narón, con respaldo del IDAE.

La Fundación Naturgy ha abierto el plazo de inscripción para tres cursos gratuitos ligados a la repotenciación de parques eólicos en Galicia. El objetivo es crear oportunidades de capacitación profesional en las zonas donde se ejecutan los nuevos parques. Las plazas son limitadas, por lo que recomiendan inscribirse cuanto antes.

Quién puede apuntarse a los cursos gratis de la Fundación Naturgy en Galicia

Las formaciones, becadas y sin coste, están dirigidas a perfiles muy variados. En pocas palabras, si buscas mejorar tu empleabilidad en el sector eólico, aquí hay una opción concreta y cercana.

Estudiantes.

Docentes.

Profesionales que necesitan actualizar conocimientos.

Personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad.

Residentes en los municipios con repotenciación (Vimianzo, As Somozas, Valdoviño, San Sadurniño y Narón), que tendrán prioridad.

¿Vives en alguno de estos concellos? Entonces partes con ventaja a la hora de conseguir plaza.

Fechas, duración y modalidades de los tres cursos gratuitos anunciados por Naturgy

Cada itinerario combina teoría y práctica e incorpora competencias técnicas y transversales para afrontar la transición energética. Hay cupos concretos y calendarios definidos para dos de las propuestas:

Curso Fechas Duración Modalidad Plazas Formación profesional para la empleabilidad en digitalización de redes eléctricas 6 de octubre – 14 de noviembre 80 horas Formato híbrido (clases online y aula virtual) 15 participantes Formación profesional para la empleabilidad en mantenimiento de parques eólicos 3 – 19 de noviembre 30 horas Online sincrónica Plazas limitadas Formación profesionalizadora en mantenimiento de parques eólicos No se especifica en la información facilitada 200 horas Formato híbrido 10 beneficiarios

El primer curso abordará comunicaciones, subestaciones inteligentes, medidores, arquitecturas distribuidas y habilidades digitales. El segundo se centra en fundamentos de tecnología eólica, operación y mantenimiento de instalaciones, prevención de riesgos y técnicas de mantenimiento preventivo y correctivo. El tercero profundiza en instalación y puesta en servicio de aerogeneradores, mantenimiento eléctrico y mecánico, sistemas de control y prácticas en entornos reales.

Cómo inscribirse en los cursos y claves para no quedarte sin plaza

El plazo de inscripción ya está abierto y lo gestiona la Fundación Naturgy. Las plazas son limitadas, de ahí que recomienden apuntarse cuanto antes para no quedarse fuera. ¿La inscripción es online o presencial? En la información aportada no se detalla el canal de registro; sí se precisa la modalidad docente: híbrida para el primer y el tercer curso, y online sincrónica para el segundo.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). En consecuencia, se alinea con los proyectos de repotenciación que renovarán parques en Monte Redondo (Vimianzo), As Somozas y Novo (Valdoviño, San Sadurniño y Narón).

Por tanto, la propuesta busca que el tejido local gane perfiles cualificados justo donde se desarrollan los nuevos parques. ¿Quieres dar un giro profesional hacia la energía eólica? Toma nota de las fechas y muévete pronto: la demanda puede superar a la oferta.