Se buscan jubilados para volver de nuevo a las aulas: Andalucía abre la puerta a que 2.500 profesores eméritos

La Junta ha aprobado un decreto para que docentes retirados colaboren en centros sostenidos con fondos públicos no universitarios. La medida fija requisitos, funciones y plazo de solicitud, aunque deja claro que no habrá retribución ni sustitución de profesorado en activo.

Andalucía ha dado luz verde a una nueva figura, la del profesorado emérito colaborador, con la que busca aprovechar la experiencia de docentes jubilados en tareas de asesoramiento, formación y apoyo a proyectos educativos. Eso sí, la participación será sin cobrar, sin derechos laborales y sin asumir funciones reservadas al profesorado en plantilla.

Requisitos para que los profesores jubilados de Andalucía puedan participar en el programa

El programa podrá contar con hasta 2.500 colaboradores al año. Para acceder, los aspirantes deberán estar jubilados, salvo quienes lo estén por incapacidad permanente, tener menos de 75 años y acreditar al menos 15 años de experiencia docente en centros públicos o concertados no universitarios de Andalucía.

La Junta explica que esta iniciativa pretende reconocer la trayectoria profesional de estos docentes y, al mismo tiempo, reforzar la cooperación en los centros. De hecho, subraya que se hará “sin que esto suponga una reducción del número de docentes”.

Además, quienes participen tendrán cobertura mediante seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil. También podrán acceder gratis a espacios culturales en las mismas condiciones que el personal en activo.

Qué funciones podrán realizar los docentes eméritos y cuándo se abre el plazo

¿Qué podrán hacer exactamente? No dar clase como un profesor en activo, pero sí colaborar en asesoramiento y formación. El catálogo es amplio: dinamización lectora, gestión de bibliotecas, charlas, talleres, apoyo en actividades extraescolares, mentoría a docentes y alumnado en prácticas, innovación educativa, orientación académica o mediación de conflictos.

También podrán participar en publicaciones escolares, redes sociales del centro y proyectos de internacionalización o lenguas extranjeras. En todo caso, las actividades deberán encajar en el plan del centro y contar con el visto bueno del equipo directivo. No es poca cosa.

El plazo de solicitudes se abrirá cada año del 1 al 30 de junio, tanto para el profesorado interesado como para los propios centros educativos.

Cómo será la solicitud del profesorado emérito y qué organismos supervisarán el proceso

El decreto distingue dos fórmulas de colaboración. La vía abierta permite al docente jubilado presentar un proyecto para cualquier centro andaluz. La vía concreta, en cambio, se dirige a un centro específico.

La gestión y evaluación de las propuestas recaerá en una comisión autonómica y ocho comisiones provinciales, que velarán por la transparencia y el correcto funcionamiento del programa. Además, la norma deja claro que esta colaboración no dará derecho a ocupar puestos de trabajo ni a percibir salario.