Nueva deducción retroactiva de hasta 150 euros por conciertos, conservatorio e instrumentos en la Comunitat Valenciana

La Renta 2025, que se presenta en 2026, incorporará una nueva deducción autonómica en el IRPF para fomentar la formación musical. La medida será retroactiva desde el 1 de enero de 2025 e incluirá entradas a determinados conciertos, instrumentos, cuotas de conservatorio y otros gastos vinculados al aprendizaje musical.

La campaña de la Declaración de la Renta 2025 traerá una novedad importante para decenas de miles de personas en la Comunitat Valenciana. El Consell ha aprobado una nueva deducción autonómica que permitirá recuperar hasta 150 euros por distintos gastos relacionados con la formación musical. Y sí, también entrarán algunas entradas a conciertos.

Qué gastos de música podrán desgravar los contribuyentes valencianos en la Renta 2025

La medida no se limita al acceso a los escenarios. Según el Decreto Ley 2/2026, de 6 de marzo, la deducción alcanza diferentes gastos ligados a la formación y al perfeccionamiento musical. ¿Qué conceptos podrán incluirse en la declaración?

Gasto deducible Condición Entradas para conciertos Que estén organizados por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana o por conservatorios y escuelas de música, o de música y danza, inscritos en el registro valenciano, tanto públicos como privados Tasas y cuotas Enseñanzas de música en conservatorios y escuelas inscritas, públicas o privadas Cuotas de personas socias En sociedades musicales integradas en la federación Formación y perfeccionamiento Másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza Instrumentos y partituras Dentro de actividades de formación o divulgación musical desarrolladas por esos centros

La deducción tendrá un límite de hasta 150 euros. Eso sí, ojo, no podrá incluirse la parte de los gastos que haya sido financiada con subvenciones públicas.

Cuáles son los requisitos para aplicar esta nueva deducción autonómica en la declaración

La letra pequeña también cuenta. La Generalitat ha dado carácter retroactivo a esta medida desde el 1 de enero de 2025, por lo que será plenamente efectiva en la campaña de la renta que arranca en abril. ¿Quiénes podrán beneficiarse? Antes de aplicar esta deducción, conviene tener presentes estas claves:

La base liquidable no podrá superar los 60.000 euros en tributación individual. En tributación conjunta, el límite será de 78.000 euros. La deducción se podrá aplicar a gastos realizados desde el 1 de enero de 2025. Solo entrarán los conceptos recogidos expresamente en el decreto.

Con esta reforma, la Generalitat también pone en valor a las más de 550 sociedades musicales federadas, que representan la mitad de todas las bandas de España. No es poca cosa. Por tanto, quienes hayan asumido estos gastos y cumplan los requisitos podrán contar con un alivio fiscal extra en la próxima campaña.