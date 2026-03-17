El Ingreso Mínimo Vital ofrecerá programas exclusivos para mejorar la empleabilidad

El objetivo es que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) deje de ser solo una red de seguridad económica y pase a convertirse en un auténtico motor de movilidad social para los hogares más vulnerables.

El Gobierno ha anunciado un giro estratégico en sus políticas de inclusión con el lanzamiento de programas de empleabilidad específicos para las personas que cobran el IMV. Esta medida se integra en el proyecto de investigación longitudinal «Generaciones del futuro» y busca mejorar la integración laboral atacando directamente la desigualdad heredada de una generación a otra.

Cómo serán los nuevos programas especiales de empleo para el Ingreso Mínimo Vital

Estos programas no se plantean como una formación genérica, sino como un acompañamiento integral adaptado a cada hogar. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no se trata solo de cursos, sino de itinerarios personalizados que tienen en cuenta las barreras concretas de cada familia.

Según ha explicado Pedro Sánchez, la administración está trabajando «codo con codo» con el tercer sector y las ONG para diseñar estos recorridos de inserción laboral. El presidente del Gobierno ha defendido además que «aún creo que tenemos mucho margen de mejora en esta política tan importante para luchar contra la pobreza infantil, como es el ingreso mínimo vital». Entre las claves de estos nuevos itinerarios de empleo vinculados al IMV destacan:

Acompañamiento integral con itinerarios personalizados y colaboración directa con entidades del tercer sector

El fin es claro: que el IMV no se limite a garantizar un mínimo de ingresos, sino que se convierta en una herramienta activa para mejorar las oportunidades laborales y romper el círculo de la pobreza infantil. Dicho de otra forma, que no sea solo un salvavidas, sino también un impulso hacia un futuro mejor.

Datos sobre desigualdad, infancia y movilidad social que justifican estos cambios

La puesta en marcha de estos programas especiales responde a una realidad estadística preocupante. En el caso de España, el 35% de la desigualdad de ingresos está ligada al origen familiar, según la OCDE. Es decir, el punto de partida de cada persona sigue pesando mucho en sus oportunidades de vida.

En este contexto, el IMV tiene ya un impacto relevante: protege a un millón de niños a través de la prestación y de su complemento de ayuda para la infancia. Además, la matriculación en Formación Profesional ha aumentado un 36% desde 2018, lo que ha contribuido a situar el abandono escolar en mínimos históricos. No es poca cosa. A continuación se resumen algunos de los principales datos que enmarcan este cambio de enfoque:

Indicador Dato destacado Desigualdad de ingresos ligada al origen familiar 35% Niños protegidos por el IMV y su complemento de ayuda para la infancia 1 millón Aumento de la matriculación en Formación Profesional desde 2018 36% Titulados superiores que son la primera generación universitaria familiar 50%

El país es, además, el segundo de Europa con mayor movilidad, y la mitad de las personas con estudios superiores son la primera generación de sus familias en llegar a la universidad. ¿Qué se busca ahora? Consolidar esa movilidad y extenderla a quienes dependen del IMV para salir adelante.

Objetivo final del Ingreso Mínimo Vital como motor de movilidad social

El proyecto «Generaciones del futuro» parte de una idea clave: la desigualdad es consecuencia de decisiones económicas conscientes y, por tanto, puede revertirse mediante políticas públicas eficientes. En consecuencia, reforzar la empleabilidad de los adultos que cobran el IMV se convierte en una pieza central de la estrategia.

El objetivo es que el potencial de cada persona dependa de su conducta y su formación, y no de factores externos como su código postal o su apellido. Que el lugar donde nace alguien deje de marcar su destino, que se dice pronto. Por eso, el IMV se redefine como una prestación que no solo protege ingresos, sino que abre puertas al empleo y a la movilidad social.

En definitiva, estos programas especiales de empleo buscan que cada beneficiario del IMV no se quede atrapado en una ayuda permanente, sino que tenga opciones reales de mejorar su situación laboral y la de su familia. La combinación de apoyo económico, itinerarios personalizados y diagnóstico de la desigualdad heredada apunta precisamente en esa dirección.