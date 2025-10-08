Se buscan 15 personas para trabajar en el Aeropuerto de Madrid conduciendo autobuses: inscripción abierta

Groundforce, la marca comercial de servicios de handling de Globalia, ha lanzado una nueva oferta de empleo para trabajar como conductor/a de autobús en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La compañía, con más de 20 años de experiencia en el sector y comprometida con la igualdad de oportunidades, ofrece una oportunidad laboral a 15 personas que cumplan con los requisitos solicitados. Bien, para conocerlos y saber cómo enviar el currículum, puedes informarte en esta misma noticia.

Trabajar en Groundforce, una oportunidad para formar parte del entorno aeroportuario de Madrid-Barajas

Esta convocatoria de Groundforce busca incorporar 15 conductores/as que se encargarán principalmente del traslado de pasajeros y tripulaciones entre las distintas zonas del aeropuerto de Madrid, garantizando la seguridad y el cumplimiento de los protocolos internos. Además, de manera ocasional, el personal seleccionado prestará apoyo en el área de Rampa, colaborando en tareas como la clasificación, carga y descarga de equipajes y mercancías, así como en el manejo de equipos (cintas portaequipajes, escaleras, plataformas, etc.) y en la colocación o retirada de calzos.

El Aeropuerto de Madrid-Barajas es uno de los entornos laborales más dinámicos del país, donde conviven cientos de perfiles profesionales distintos. En este caso, Groundforce ofrece contrato a tiempo parcial, con una jornada inicial de 15 horas semanales y la posibilidad de ampliarla hasta 30 o 35 horas durante la temporada alta o en función de las necesidades operativas. Se trata de un trabajo presencial con turnos rotativos de mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, en el que se busca personal responsable, con buena actitud y disponibilidad horaria.

Requisitos para optar al puesto:

Educación Secundaria Obligatoria.

Carnet de conducir D (autobús) en vigor, español u homologado en España.

Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos mañana-tarde-noche, de lunes a domingo.

Interés en trabajar a jornada parcial variable (15-35 h/semana).

Valorable disponer de certificado de discapacidad igual o superior al 33 %.

Groundforce no ha especificado el salario en esta oferta, pero garantiza condiciones ajustadas al convenio y la posibilidad de desarrollo en un entorno estable y con buen ambiente laboral. La empresa destaca su compromiso con la inclusión y la diversidad, valorando positivamente la incorporación de personas con discapacidad.

Cómo inscribirse en la oferta de empleo

Si estás interesado/a en trabajar como conductor/a de autobús en el Aeropuerto de Madrid, prepara tu currículum actualizado donde se indique que cumples con el perfil (carnet D y disponibilidad horaria). A continuación, accede a la plataforma laboral donde Groundforce ha publicado esta oferta de empleo “Conductor/a de Autobús – Aeropuerto Madrid” y pulsa en “Inscribirme en esta oferta”. Luego, sigue las instrucciones para enviar tu candidatura.

No pierdas esta oportunidad de formar parte de una de las empresas líderes del sector aeroportuario, en un entorno dinámico y con posibilidades reales de crecimiento profesional.