Mercadona adelanta la Navidad con estas nuevas dulces delicias que arrasan en sus tiendas por 2 euros

La cadena pone en las estanterías de octubre su novedad más golosa: chocolate blanco con crema de leche y trocitos de galleta. Llega acompañada de clásicos y otras tabletas que irán aterrizando en campaña.

Mercadona vuelve a adelantar la Navidad con un surtido que ya se puede comprar en tienda. La estrella es el turrón Caocream, que mezcla chocolate blanco, crema de leche y trocitos de galleta tipo Oreo. Formato de 150 gramos y precio redondo: 2 euros. ¿A quién no le apetece probarlo ya?

Mercadona adelanta la Navidad con su turrón Caocream y más novedades

La cadena valenciana repite jugada y calienta la campaña antes de noviembre, para alegría de sus “Jefes”. El fenómeno ha corrido de boca a boca, y de vídeo a vídeo, en redes. Un creador llegó a definirlo como “una delicia” y dijo que “sabe a Oreo bañada en chocolate blanco, incluso mejor”.

Este lanzamiento apunta a quienes buscan un capricho distinto a los turrones de almendra de toda la vida. La combinación es suave, cremosa y con un toque crujiente que recuerda a los postres más golosos, sin resultar empalagosa. Además, lo fabrica Antiu Xixona, garantía de textura y sabor. ¿Te suena la nostalgia de infancia? Aquí tiene mucho que ver.

Antes de seguir, conviene quedarse con lo esencial del Caocream. A continuación, un resumen rápido con los datos prácticos.

Chocolate blanco con crema de leche y trocitos de galleta.

Fabricado por Antiu Xixona.

Tableta de 150 gramos.

Precio: 2 euros.

Disponible desde principios de octubre en la mayoría de supermercados Mercadona.

Si prefieres esperar a diciembre, estos productos vuelan cuando la demanda supera las previsiones. Por tanto, puede ser buena idea incluirlo en la próxima compra.

Dónde comprar, precio, disponibilidad y formatos para no perderlos esta Navidad

El Caocream ya está en la mayoría de tiendas desde principios de octubre. No figura como edición limitada, pero todo apunta a que será de los primeros en agotarse. Junto a él conviven clásicos como el blando y el duro, además de tabletas de chocolate con nuevas texturas y rellenos. En consecuencia, hay opciones para todos: desde quien busca tradición hasta quien quiere un sabor rompedor.

Para orientarte entre lo que ya está y lo que viene, este cuadro recoge productos destacados y su estado cuando se indica. Úsalo como guía rápida de campaña.

Producto Tipo o sabor Rasgo destacado Estado Caocream Chocolate blanco y crema con trocitos de galleta 150 g; precio 2 €; Antiu Xixona Disponible desde principios de octubre Chococrujiente Chocolate con leche y cereales en 7 onzas Cremoso; sabor intenso a avellana; hendidura especial — Cacahuete frito con miel Chocolate con leche con cacahuetes y caramelo Contraste dulce‑salado; 7 onzas — Cream avellana Chocolate con leche con crema de leche y avellanas Equilibrio y toque crujiente de galleta — Cream cacahuete Chocolate con leche con crema de cacahuete Trocitos de cacahuete y caramelo crujiente Próximamente Chocolate con almendra Chocolate con almendras tostadas Mezcla clásica y equilibrada Próximamente Praliné 3 chocolates Blanco, con leche y negro con galleta Tres capas con toque crunchy Próximamente Chocolate negro crujiente Chocolate negro con arroz crujiente Textura crunchy y cremosidad — Turrón blando Almendra tradicional Estuche con una tableta Ya disponible Turrón duro 63% almendra; miel; oblea en ambos lados Estuche con dos tabletas Ya disponible Yogur con frutos silvestres Inspirado en postre de yogur Trocitos de frutos rojos y crema interior Próximamente Surtido mini turrones Duro, blando, chococrujiente y yema 15 unidades en cada surtido Próximamente

Más allá del Caocream, el lineal navideño promete regresar con sabores como cheesecake o pistacho, además de versiones 0% azúcares añadidos en turrón imperial de almendras y crema de almendras. De ahí que la campaña se perfile variada y con alternativas para distintos gustos y necesidades.

En definitiva, Mercadona marca el arranque oficioso de la temporada con un dulce que engancha a primera vista. Es un capricho de los que hacen sonreír. ¿Vas a esperar a diciembre o caerá en tu próxima cesta?