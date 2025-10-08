Mercadona adelanta la Navidad con estas nuevas dulces delicias que arrasan en sus tiendas por 2 euros

La cadena pone en las estanterías de octubre su novedad más golosa: chocolate blanco con crema de leche y trocitos de galleta. Llega acompañada de clásicos y otras tabletas que irán aterrizando en campaña.
Mercadona vuelve a adelantar la Navidad con un surtido que ya se puede comprar en tienda. La estrella es el turrón Caocream, que mezcla chocolate blanco, crema de leche y trocitos de galleta tipo Oreo. Formato de 150 gramos y precio redondo: 2 euros. ¿A quién no le apetece probarlo ya?
Mercadona adelanta la Navidad con su turrón Caocream y más novedades
La cadena valenciana repite jugada y calienta la campaña antes de noviembre, para alegría de sus “Jefes”. El fenómeno ha corrido de boca a boca, y de vídeo a vídeo, en redes. Un creador llegó a definirlo como “una delicia” y dijo que “sabe a Oreo bañada en chocolate blanco, incluso mejor”.
Este lanzamiento apunta a quienes buscan un capricho distinto a los turrones de almendra de toda la vida. La combinación es suave, cremosa y con un toque crujiente que recuerda a los postres más golosos, sin resultar empalagosa. Además, lo fabrica Antiu Xixona, garantía de textura y sabor. ¿Te suena la nostalgia de infancia? Aquí tiene mucho que ver.
Antes de seguir, conviene quedarse con lo esencial del Caocream. A continuación, un resumen rápido con los datos prácticos.
- Chocolate blanco con crema de leche y trocitos de galleta.
- Fabricado por Antiu Xixona.
- Tableta de 150 gramos.
- Precio: 2 euros.
- Disponible desde principios de octubre en la mayoría de supermercados Mercadona.
Si prefieres esperar a diciembre, estos productos vuelan cuando la demanda supera las previsiones. Por tanto, puede ser buena idea incluirlo en la próxima compra.
Dónde comprar, precio, disponibilidad y formatos para no perderlos esta Navidad
El Caocream ya está en la mayoría de tiendas desde principios de octubre. No figura como edición limitada, pero todo apunta a que será de los primeros en agotarse. Junto a él conviven clásicos como el blando y el duro, además de tabletas de chocolate con nuevas texturas y rellenos. En consecuencia, hay opciones para todos: desde quien busca tradición hasta quien quiere un sabor rompedor.
Para orientarte entre lo que ya está y lo que viene, este cuadro recoge productos destacados y su estado cuando se indica. Úsalo como guía rápida de campaña.
|Producto
|Tipo o sabor
|Rasgo destacado
|Estado
|Caocream
|Chocolate blanco y crema con trocitos de galleta
|150 g; precio 2 €; Antiu Xixona
|Disponible desde principios de octubre
|Chococrujiente
|Chocolate con leche y cereales en 7 onzas
|Cremoso; sabor intenso a avellana; hendidura especial
|—
|Cacahuete frito con miel
|Chocolate con leche con cacahuetes y caramelo
|Contraste dulce‑salado; 7 onzas
|—
|Cream avellana
|Chocolate con leche con crema de leche y avellanas
|Equilibrio y toque crujiente de galleta
|—
|Cream cacahuete
|Chocolate con leche con crema de cacahuete
|Trocitos de cacahuete y caramelo crujiente
|Próximamente
|Chocolate con almendra
|Chocolate con almendras tostadas
|Mezcla clásica y equilibrada
|Próximamente
|Praliné 3 chocolates
|Blanco, con leche y negro con galleta
|Tres capas con toque crunchy
|Próximamente
|Chocolate negro crujiente
|Chocolate negro con arroz crujiente
|Textura crunchy y cremosidad
|—
|Turrón blando
|Almendra tradicional
|Estuche con una tableta
|Ya disponible
|Turrón duro
|63% almendra; miel; oblea en ambos lados
|Estuche con dos tabletas
|Ya disponible
|Yogur con frutos silvestres
|Inspirado en postre de yogur
|Trocitos de frutos rojos y crema interior
|Próximamente
|Surtido mini turrones
|Duro, blando, chococrujiente y yema
|15 unidades en cada surtido
|Próximamente
Más allá del Caocream, el lineal navideño promete regresar con sabores como cheesecake o pistacho, además de versiones 0% azúcares añadidos en turrón imperial de almendras y crema de almendras. De ahí que la campaña se perfile variada y con alternativas para distintos gustos y necesidades.
En definitiva, Mercadona marca el arranque oficioso de la temporada con un dulce que engancha a primera vista. Es un capricho de los que hacen sonreír. ¿Vas a esperar a diciembre o caerá en tu próxima cesta?