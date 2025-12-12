Se busca personal para trabajar en Siam Park (Tenerife): contrato indefinido y jornada completa

Siam Park, considerado uno de los mejores parques acuáticos del mundo y ubicado en Adeje, al sur de Tenerife, ha publicado 8 ofertas de empleo para reforzar su equipo técnico. El complejo, referente internacional en ocio y turismo, busca incorporar personal para trabajar de forma presencial en sus instalaciones.

Se trata de puestos estables, con contrato indefinidos y jornadas completas, dirigido a personas con experiencia previa en electricidad que quieran desarrollarse profesionalmente en un entorno dinámico, con gran afluencia de público y una alta exigencia en materia de seguridad y mantenimiento de las instalaciones.

Las personas seleccionadas se integrará en cada departamento específico, ya que existen varios puestos de trabajo, tales como peones, mecánicos, chofer, jardineros, mantenimiento o electricistas. Bien, por dar detalles de las vacantes, hacemos alusión a esta última, donde en el departamento técnico del parque Siam Park y dará apoyo en la instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas eléctricos distribuidos por las diferentes áreas: atracciones, zonas de iluminación, paneles eléctricos y sistemas de control. También colaborará en el diagnóstico y resolución de averías, así como en la supervisión y mantenimiento de los sistemas de energía de respaldo y generadores del parque.

En el día a día, el puesto implica trabajar en coordinación con el resto del equipo de mantenimiento, cumplir en todo momento con la normativa vigente y los protocolos internos de seguridad eléctrica, y mantener un registro actualizado de todas las intervenciones realizadas, informando de cualquier incidencia relevante al equipo de supervisión.

Requisitos para trabajar como peón/a de electricista en Siam Park:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

Experiencia mínima de al menos 1 año en puestos similares de electricidad.

Conocimientos básicos de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas eléctricos.

Compromiso con la seguridad, el trabajo en equipo y la atención al detalle.

La oferta se enmarca dentro del sector Turismo y supone una oportunidad para quienes busquen estabilidad laboral en una empresa consolidada y en crecimiento, con proyección internacional y un entorno de trabajo singular.

Cómo mandar el currículum a Siam Park

Si te interesan estas vacantes y quieres ver si encajas con el perfil, el siguiente paso es inscribirte a través del portal de empleo donde se han publicado las ofertas de Siam Park. Revisa con detalle la información de cada posición, comprueba que cumples los requisitos y prepara tu currículum actualizado.

A la hora de enviar la candidatura, adjunta tu CV en formato digital e incluye tu experiencia relacionada con instalaciones eléctricas, mantenimiento preventivo y correctivo, jardienería, etc. Así como cualquier formación adicional en electricidad o prevención de riesgos laborales. También puede resultar útil añadir una breve carta de presentación explicando tu interés por trabajar en el parque y tu disponibilidad.