Ministerio de Inclusión y Seguridad Social: adiós a la “japonización” en España con este modelo de jubilación

España acelera su transición demográfica: menos nacimientos, más longevidad y un mercado laboral que se encoge. La propuesta de jubilación reversible busca recuperar a pensionistas para sostener el empleo y aliviar la presión sobre las pensiones.

A comienzos de 2024, España alcanzó 48,6 millones de habitantes y en 2025 ya supera los 49,1 millones. El 20,4% tiene 65 años o más (9,93 millones) y el 6,1% supera los 80 (2,95 millones). En 2024 nacieron 318.005 bebés, mínimo histórico y un 0,8% menos que el año anterior, con una esperanza de vida por encima de 84 años. ¿Qué significa esto en el día a día? En pocas palabras, no hay relevo suficiente en la base laboral.

Por qué España mira a Japón para entender su reto demográfico y laboral

Japón es el espejo de lo que viene: en 2024, el 29,4% de su población tenía 65 años o más. En 2023 trabajaban 9,1 millones de mayores de 65 y, en 2022, más de un tercio de quienes tenían entre 70 y 74 seguían activos. Desde 2021, las empresas deben ofrecer empleo hasta los 70. Esa retención ha ayudado a reducir la presión sobre las pensiones y a mitigar la falta de mano de obra experimentada.

Quiénes podrían acogerse a la jubilación reversible y en qué condiciones concretas

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social presentó en julio de 2025 un borrador de Real Decreto que transforma la jubilación flexible en una modalidad más atractiva. Permitirá que quienes ya están jubilados vuelvan a trabajar sin perder su condición de pensionistas y, además, puedan incrementar su pensión mientras estén en activo. ¿Quién puede y cómo?

Puntos clave de la propuesta (resumen operativo):

Compatibiliza pensión con trabajo por cuenta ajena.

Novedad: también con trabajo por cuenta propia si no se fue autónomo en los 5 años previos.

Para asalariados, jornada entre el 40% y el 80% de un tiempo completo.

La pensión se reduce proporcionalmente a la jornada realizada.

Incentivos del 10% o del 20% si el retorno se produce pasados 6 meses desde la jubilación.

Cómo funcionaría la compatibilidad de pensión y trabajo con ejemplos numéricos

Con una pensión de 1.200 euros, si se trabaja media jornada (50%), la pensión compatible sería de 600 euros, a lo que se suma el salario de media jornada. Si el regreso se produce transcurridos al menos seis meses, se aplica un incentivo del 10%.

Jornada parcial Pensión compatible antes del incentivo Incentivo aplicable Pensión compatible tras incentivo Retribución laboral 50% 600 € 10% 660 € Salario de media jornada 70% 360 € 20% 432 € Salario del 70% de jornada

Estos ejemplos ilustran la lógica: la pensión se ajusta a la jornada y, además, se premia el retorno al empleo con un extra.

¿Cuándo se aprobaría y qué administración pública lidera la propuesta normativa? La iniciativa la lidera el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, que presentó la propuesta en julio de 2025. La información disponible no detalla fechas de entrada en vigor ni el procedimiento de solicitud; se concretarán cuando se apruebe la norma definitiva.

Por qué retrasar la edad legal no basta y qué persigue la reforma

La edad ordinaria de jubilación alcanzará los 67 años en 2027, pero los datos del Banco de España indican que no es suficiente: salen más personas del mercado de trabajo de las que entran, y la natalidad en descenso profundiza el desequilibrio. ¿Bastará con retrasar la jubilación? La jubilación reversible persigue compensar la falta de mano de obra y aliviar el gasto en pensiones incentivando el empleo sénior.