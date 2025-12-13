Trabajar una hora y media para ganar más de 30.000 euros extra: esta es la estrategia de una gestora bancaria

Compagina su empleo en una banca online (36.000 euros al año) con una microempresa de gestión de redes sociales por la que cobra 1.200 euros al mes por marca.

Laurie trabaja para un banco online y, a la vez, desarrolla un segundo empleo como community manager por cuenta propia. En una entrevista publicada por Le Figaro, asegura que dedicando apenas hora y media al día logra ingresar 2.400 euros mensuales extra, además del sueldo de su empresa.

Compatibilizar un trabajo en un banco con ser autónoma: qué hizo Laurie

Su organización es clara: de día cumple con el banco y, por la noche, se dedica a sus clientes. “Siempre lo hago en ese momento, jamás durante el tiempo en que estoy trabajando con el banco”, subraya.

Así resume los pasos que siguió para arrancar con la actividad:

Tras pedir una subida sin éxito, buscó una vía para aumentar ingresos y se asesoró.

Con el visto bueno para compatibilizar, se dio de alta como autónoma y registró su microempresa.

Separó horarios, mantuvo un perfil discreto y empezó a contactar con negocios que quisieran mejorar su presencia en redes.

Para ganar tiempo, apoya la parte visual en Canva y deja programadas las publicaciones con Metricool. Dicho de forma sencilla: planificación y límites. ¿Te imaginas sacar un extra fijo dedicando solo un rato al día?

Revisar el contrato y evitar conflictos laborales antes de emprender

Antes de empezar, revisó a fondo su situación laboral. “Lo primero que hice fue revisar a fondo mi contrato de trabajo para comprobar que era legal lo que iba a hacer, tenía miedo de que existiese una cláusula de confidencialidad y que mis jefes me dijeran que no podía emprender”.

También evitó señales que pudieran generar fricciones: “No actualicé el perfil de LinkedIn para evitar conflictos laborales”. Y buscó clientes fuera del sector financiero (moda, inmobiliarias o empresas de energía renovable, entre otras). Cuidado, porque aquí es donde muchos tropiezan.

Sueldos e ingresos extra: cuánto gana al año y por cada marca

Entre el salario fijo y su facturación como autónoma, estas son las cifras que destaca sobre su caso:

Concepto Cantidad Salario en el banco (anual) 36.000 euros Tarifa por marca gestionada (mensual) 1.200 euros Ingresos por el segundo empleo (2023) casi 28.000 euros Previsión de ingresos del segundo empleo (este año) 33.000 euros Ingreso mensual extra que afirma obtener 2.400 euros

El extra mensual encaja con su propia tarifa si mantiene dos marcas a la vez. Aun así, insiste en que la clave está en tener el trabajo bien medido y muy organizado.

Cotizaciones en la Seguridad Social y dudas típicas de los side jobs

Más allá del ingreso, hay costes y obligaciones. “Puedo decir que esta cantidad equivale a un sueldo fijo aunque tengo que pagar a la Seguridad Social mis cotizaciones por el empleo como autónoma”.

Su historia refleja el empuje de los side jobs entre profesionales que quieren completar un salario que consideran insuficiente. Pero también deja preguntas sobre la mesa: ¿puede haber conflicto con la empresa? ¿Cómo se evitan malentendidos? En su caso, la receta es simple: revisar el contrato, separar actividades y no mezclar horarios.