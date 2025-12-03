Se busca personal para trabajar en campings de Cabo de Gata, San Sebastián o Portugal: contrato indefinido y hasta 33.000 euros al año

¿Te interesa un puesto estable para liderar operaciones de restauración en un entorno turístico y sostenible? Wecamp, marca de hospitalidad que combina naturaleza, bienestar y gastronomía, ha publicado una oferta para incorporar personal en una de sus localizaciones: Cabo de Gata (Níjar, Almería), San Sebastián o Reserva Alecrim (Portugal).

Se trata de una posición presencial, a jornada completa y con contrato indefinido, con un salario de 28.000 a 33.000 euros brutos al año, además de incentivos y beneficios. A continuación, te contamos en qué consiste el rol, qué perfil buscan y cómo inscribirte.

Wecamp refuerza su operativa de Food & Beverage en sus campings: requisitos y condiciones laborales

La compañía necesita reforzar el área de comida y bebida (F&B) para garantizar un servicio excelente y alineado con la identidad de cada destino. La persona seleccionada liderará las operaciones diarias de los distintos puntos de venta de su establecimiento (restaurante, bares, desayunos, eventos y, según ubicación, supermercado/vending), combinando presencia en el terreno con planificación y control.

En el día a día, el puesto se centra en coordinar equipos de sala, barra y cocina, organizar turnos, asegurar la calidad del servicio y la correcta preparación de cada servicio, además de controlar costes, pedidos, inventarios y el cumplimiento de normas de higiene y seguridad alimentaria. El rol reporta a la Dirección del establecimiento y, a nivel funcional, al área Corporativa de F&B de Wecamp, que define la estrategia y la propuesta gastronómica del grupo.

Para optar al proceso de selección, la empresa solicita:

Ciclo Formativo de Grado Superior en Hostelería y Turismo.

Experiencia mínima de 2 años en gestión operativa de F&B (hoteles, resorts, glampings o restauración con varios puntos de venta).

Español avanzado e inglés intermedio (en Portugal se valoran también competencias en portugués; en San Sebastián, euskera es valorable).

Conocimientos en seguridad alimentaria, planificación operativa, hospitalidad, eventos, B2B sales/CRM, KPIs y herramientas como Protel.

Capacidad de comunicación, organización, trabajo en equipo y orientación a la experiencia del huésped.

Wecamp ofrece una incorporación indefinida con jornada completa y trabajo presencial, pensada para perfiles que quieran consolidarse en gestión de F&B dentro de proyectos con identidad local y enfoque sostenible.

La retribución se sitúa entre 28.000 y 33.000 € brutos/año, con porcentaje sobre objetivos. Además, se incluyen flexibilidad horaria, teléfono móvil, cheque restaurante y descuentos de empleado en los establecimientos del grupo.

Pasos para enviar el currículum a Wecamp

Si te encaja la posición, el siguiente paso es inscribirte a través del portal de empleo donde está publicada la vacante. Revisa la información de la oferta, selecciona la localización que mejor encaje con tu disponibilidad (Cabo de Gata, San Sebastián o Portugal) y adjunta tu currículum actualizado.

Tras enviar la candidatura, Wecamp revisará los perfiles recibidos y contactará con las personas que mejor se ajusten al puesto para continuar el proceso, que normalmente incluye entrevistas y, en algunos casos, pruebas relacionadas con la planificación operativa, el control de costes o la gestión de equipos.