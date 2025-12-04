Miles de españoles siguen cometiendo este fallo fiscal al cobrar un décimo de Lotería de Navidad compartido

Compartir un décimo en la Lotería de Navidad es una tradición tan longeva como el sorteo en sí. Con el 22 de diciembre ya asomando, miles de españoles reparten números entre familia, amigos y compañeros. La duda práctica es doble: quién declara a Hacienda un décimo compartido y cómo se pagan los impuestos. Conviene recordar que un décimo funciona como un cheque al portador, es decir, quien lo tiene puede cobrarlo.

Por eso es importante dejar constancia de quiénes juegan y con qué cantidad, mediante un WhatsApp con foto e importes o, mejor aún, una fotocopia del décimo con los DNI. En lo fiscal, los primeros 40.000 euros están exentos y el resto tributa al 20 %, de forma que del Gordo (400.000 euros) quedan 328.000 euros netos y, si se comparte, se reparte lo que le corresponde a cada uno.

¿Quién declara a Hacienda un décimo compartido?

A efectos legales, el portador del décimo tiene derecho a cobrarlo. De ahí que sea clave dejar por escrito quiénes participan y sus cantidades: el WhatsApp con la foto del billete y el reparto puede servir para identificar a cada uno, aunque lo más seguro es la fotocopia del décimo junto con los DNI y las cantidades de cada participante.

¿Quién declara entonces? Cuando todos los premiados acuden a la entidad bancaria, la cosa es sencilla: la propia entidad aplica los impuestos correspondientes a cada uno y comunica a la Agencia Tributaria los datos necesarios. En otras palabras, Hacienda sabe quién cobra y cuánto, sin necesidad de que nadie haga de tesorero improvisado.

¿Cómo se pagan los impuestos del décimo compartido (40.000 euros exentos y 20 % a partir de ahí)?

Es indiferente que juegue una persona o varias: el impuesto es el mismo y se calcula igual, con 40.000 euros exentos y un 20 % sobre lo que exceda. Lo que cambia es el reparto del cobro entre los participantes.

Premio del décimo (ejemplo) Impuestos al Estado Neto total del décimo Neto por persona si lo comparten 2 Gordo de Navidad: 400.000 euros 72.000 euros 328.000 euros 164.000 euros

Si lo comparten dos, cada uno recibiría 164.000 euros netos; si hay más participantes, se divide el neto entre quienes figuren como jugadores en las cantidades que correspondan. Y no olvides que, para premios superiores a 2.000 euros, el cobro se realiza en una entidad bancaria (Hacienda no perdona… y el banco tampoco).

¿Cómo cobrar un décimo compartido sin sustos fiscales?

La forma más limpia es sencilla y evita sorpresas en forma de donaciones no deseadas. Para premios superiores a 2.000 euros, id juntos a la sucursal.

Acudid todos los participantes a la entidad bancaria si el premio supera 2.000 euros. Llevad el décimo y una prueba del reparto: WhatsApp con la foto e importes o, mejor, una fotocopia del décimo con los DNI y las cantidades de cada uno. Identificaos: la entidad aplicará los impuestos a cada premiado. El banco comunicará a la Agencia Tributaria los datos necesarios. Evitad que lo cobre una sola persona y luego transfiera el dinero: se puede considerar donación y el receptor tendría que tributar como en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (el impuesto que se paga cuando el dinero te llega como regalo).

Si, aun así, una sola persona cobra y después reparte por transferencia, se entenderá que hay una donación y el importe final neto se reducirá por ese impuesto. Por tanto, mejor cobrar de forma conjunta y con papeles: más rápido y, sobre todo, más barato.