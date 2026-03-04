Se busca pareja: una oportunidad de vivir en la cima de una sierra gestionando un restaurante y hospedaje

Si alguna vez has fantaseado con dejar el piso pequeño, el tráfico y el ruido para irte a vivir a la montaña, esta oferta te va a sonar muy tentadora. En la comarca de Osona (Barcelona) se busca a dos personas, idealmente una pareja, para vivir y gestionar un santuario que parece estar colgado en las nubes. Se trata del Santuari de Bellmunt, con restaurante y hospedería, en pleno espacio natural de las sierras de Milany-Santa Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt.

La propuesta no se limita a un simple empleo, sino que plantea un cambio de vida ligado a un negocio que cuide el medioambiente y la sostenibilidad social. Tras casi una década al frente, Santi y Marina buscan relevo para descargar responsabilidades y asegurar el futuro del lugar. Y la idea es clara: que quien llegue se quede y garantice la continuidad de este proyecto rural a largo plazo.

¿Dónde está el Santuari de Bellmunt y cómo es el entorno?

El Santuari de Bellmunt se encuentra en el municipio de Sant Pere de Torrelló, dentro de la comarca de Osona (Barcelona), y forma parte del espacio natural de las sierras de Milany-Santa Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt. El edificio está construido directamente encima de una roca, en la cima de la sierra de Bellmunt, a 1.246 metros de altura, completamente rodeado de naturaleza y algo aislado de las ciudades.

Dato clave Información Ubicación Sant Pere de Torrelló (Osona, Barcelona) Espacio natural Sierras de Milany-Santa Magdalena y Puigsacalm-Bellmunt Tipo de construcción Santuario construido directamente sobre una roca en la cima de la sierra Altitud 1.246 metros de altura Entorno Completamente rodeado de naturaleza y algo aislado de las ciudades Vistas históricas Plana de Vic, Pirineos, valle del Ges, Bisaura y, en días claros, Montserrat

Donde hoy se levanta el santuario antes hubo una fortaleza, el Castillo de Sa Raganyada, desde la que se podía observar la Plana de Vic, los Pirineos, el valle del Ges y el Bisaura, e incluso, en los días más despejados, la montaña de Montserrat. Esto quiere decir que, además de trabajar y vivir allí, quien asuma el proyecto tendrá a diario un mirador privilegiado sobre buena parte del paisaje de la zona.

¿En qué consiste la oportunidad laboral en este santuario de Osona?

Lo que se ofrece no es un trabajo urbano al uso, sino la posibilidad de mudarse a este entorno rural para dirigir el hospedaje y el bar-restaurante del santuario. El proyecto está pensado para dos personas, con preferencia por una pareja que quiera dar un giro radical a su vida y aprovechar las ventajas de vivir en la montaña. No se trata solo de gestionar un bar-restaurante y una hospedería, sino de implicarse en un proyecto que quiere ser respetuoso con el medioambiente y con la sostenibilidad social.

Santi y Marina, impulsores del santuario, llevan casi una década dirigiendo el lugar y ahora buscan nuevas personas que quieran seguir su legado. Explican que necesitan descargar tareas y responsabilidades en otras personas para llegar a hacer la actividad sostenible, también para ellas a largo plazo. Por tanto, buscan asegurar que el día a día en Bellmunt sea viable en el tiempo, tanto para quienes lo gestionan como para el propio proyecto.

Después de todos estos años de trabajo, el proyecto está prácticamente consolidado, lo que facilita la integración de los nuevos perfiles que lleguen. En consecuencia, quien asuma la gestión no partirá de cero, sino que se incorporará a una iniciativa que ya tiene una base sólida y un funcionamiento establecido en el santuario.

¿Qué perfil buscan para vivir y trabajar en Bellmunt?

Los propietarios del Santuari de Bellmunt buscan personas capaces de garantizar la viabilidad y la continuidad del proyecto a largo plazo. Quieren que quienes lleguen se encarguen de la dirección del hospedaje y del bar-restaurante, integrando su actividad cotidiana en la vida del santuario y en el entorno rural que lo rodea. Entre las características que destacan como necesarias para este proyecto en la montaña se encuentran:

Perfiles activos, con iniciativa y capacidad de aprendizaje, que quieran implicarse en la dirección del hospedaje y del bar-restaurante.

Ganas de integrarse en la comunidad local mientras se disfrutan las ventajas de vivir en la montaña.

Personas versátiles, capaces de aportar valor humano y profesional en el día a día del proyecto.

Compromiso con un entorno laboral diferente, descrito como estimulante y autónomo.

Todo esto dibuja una oportunidad ideal para una pareja que, como indican, busque un cambio radical en su vida y esté dispuesta a asumir un estilo de trabajo y de convivencia distinto al de la ciudad. En consecuencia, no se trata de un empleo puntual, sino de una apuesta por quedarse, crear arraigo y dar continuidad al proyecto ya consolidado en el santuario.

¿Qué debes valorar si te planteas optar a este proyecto en la montaña y cómo enviar el CV?

Antes de lanzarse, conviene preguntarse si de verdad apetece vivir en un lugar a 1.246 metros de altura, completamente rodeado de naturaleza y algo aislado de las ciudades. Esto implica asumir que la vida diaria se desarrolla en un entorno tranquilo, con la montaña como escenario principal y con el santuario como centro de actividad personal y profesional.

También es importante valorar si encaja la idea de integrarse en la comunidad local y trabajar en un entorno descrito como estimulante y autónomo. De ahí que esta propuesta esté especialmente pensada para quien quiera unir en un mismo lugar su trabajo, su vivienda y un proyecto con vocación de continuidad en el tiempo, aprovechando el legado que Santi y Marina han construido en casi una década de dedicación.

Los interesados deben enviar el currículum al siguiente email: info@santuaridebellmunt.com