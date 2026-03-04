Las naranjas de este espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco se van a usar para hacer un producto gourmet

El Cabildo Catedral de Córdoba y Bodega Vega Natun, S.L. convertirán las naranjas amargas del Patio de los Naranjos en un producto gourmet con sello cordobés.

Las naranjas amargas que crecen en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de Córdoba dejarán de ser solo parte del paisaje. Un acuerdo entre el Cabildo Catedral y la firma local Bodega Vega Natun, S.L. permitirá aprovechar estos frutos para elaborar un vinagre de alta gama vinculado al monumento.

Cómo se transformarán las naranjas amargas de la Mezquita en vinagre gourmet cordobés

Cada año se recogen las naranjas amargas que llenan de color las ciudades andaluzas. Ahora, las de la Mezquita-Catedral de Córdoba se destinarán a un vinagre gourmet elaborado a partir de los frutos del Patio de los Naranjos.

El acuerdo suscrito establece que Bodega Vega Natun, S.L. se encargará de la retirada y aprovechamiento de las naranjas que se producen en el Patio durante la campaña anual de recolección. Con esa materia prima, la empresa elaborará un vinagre pensado para el segmento gourmet y ligado directamente a Córdoba.

Proyecto de sostenibilidad y comercio local con naranjas del Patio de los Naranjos

El deán-presidente del Cabildo Catedral de Córdoba, Joaquín Alberto Nieva, enmarca este proyecto en «el compromiso con la sostenibilidad y el fomento del comercio local». No sólo se evita el desperdicio de los frutos, también se impulsa una iniciativa que conecta patrimonio, economía y medio ambiente en un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la práctica, este proyecto permitirá:

Dar una segunda vida a las naranjas amargas del Patio de los Naranjos.

Impulsar un vinagre gourmet cordobés que refuerza el tejido empresarial local.

Así, las naranjas dejan de ser un residuo estacional para convertirse en una oportunidad para el monumento y la ciudad.

Bodega Vega Natun y el nuevo vinagre de naranja amarga histórica

Bodega Vega Natun es una empresa cordobesa especializada en la elaboración artesanal de productos gourmet derivados de la naranja, como vinagres y vinos de alta gama. Con este acuerdo, incorpora a su catálogo un vinagre que, además de sabor, concentra siglos de historia bajo sus etiquetas.

La firma contará con la autorización para el uso limitado y específico de la denominación ‘Vinagre de Naranja Amarga del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral’ en el etiquetado. Cada botella hará referencia directa al origen de la fruta y al espacio donde creció, algo que no está nada mal para un simple fruto amargo. ¿Quién no querría llevarse a casa un recuerdo comestible de uno de los monumentos más emblemáticos de Córdoba?