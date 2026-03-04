La gran campaña de cerezas en Mercadona con más de 6.000 toneladas de producto español de temporada: de dónde provienen

La cadena de supermercados reforzará esta campaña su apuesta por la fruta fresca de origen nacional al adquirir más de 6.000 toneladas de cerezas entre mayo y agosto. Mercadona prevé adquirir más de 6.000 toneladas de cerezas españolas entre mayo y agosto de este año, el doble que en la campaña anterior, reforzando su estrategia de producto fresco y de proximidad.

Mercadona refuerza su apuesta por cerezas españolas frescas y de temporada

¿Qué implica para los clientes encontrar cerezas nacionales durante toda la campaña? En primer lugar, una mayor disponibilidad de fruta en su punto óptimo de maduración y con menos recorrido desde el campo hasta la tienda, algo que muchos consumidores valoran cada vez más.

La cadena centra su planificación en la compra de cerezas de origen exclusivamente nacional para garantizar estándares de calidad y apoyar al campo español, acercando el producto de temporada al consumidor.

Además, la presencia de estas cerezas se refuerza tanto en los supermercados físicos como en el canal de venta online, de modo que quienes compran por internet también podrán añadir este producto a su cesta habitual con total facilidad. En resumen, unas cerezas que entran por los ojos y por el paladar.

Proveedores nacionales de cerezas y compromiso con una compra responsable

Para garantizar el suministro durante toda la temporada, la compañía trabaja con diferentes proveedores repartidos por varias zonas productoras de España. Entre los proveedores con los que colabora la cadena destacan:

Campo y Tierra, Agrupación Cooperativas Valle del Jerte, Cherry Fresh, Molina y Azorín, Catafruit Villena, Cerima, Frutas Espax, Frutaria, Interlázaro, SAT Vidrio y Summerfruit.

La campaña se planifica con antelación para combinar diferentes orígenes dentro del territorio nacional, cubrir todo el periodo de mayo a agosto y asegurar que las tiendas dispongan de una oferta constante de cereza española.

Apoyo de Mercadona a las frutas y verduras de temporada

Esta planificación forma parte de una apuesta amplia por la fruta y verdura de proximidad, con la que la empresa busca reforzar la presencia de alimentos de temporada en sus lineales y en su canal online.

La compañía respalda la iniciativa “Frutas y Verduras de temporada” impulsada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, orientada a fomentar el consumo de productos en su momento óptimo de producción y a promover una compra más consciente, ligada al calendario agrícola.

Además, la empresa defiende las prácticas comerciales justas y está adherida desde hace años al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria, un acuerdo voluntario incluido en la Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.