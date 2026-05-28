Adiós a las barbacoas: a partir de esta fechas estarán prohibidas en varias comunidades autónomas

Hacer una barbacoa no siempre sale gratis. En verano, muchas comunidades autónomas restringen el fuego recreativo por el riesgo de incendio, incluso en zonas habilitadas o en espacios privados si se generan molestias.

Las normas sobre barbacoas vuelven a cobrar importancia con la llegada del calor. Lo que empieza como una comida entre amigos puede terminar en una sanción de hasta 3.000 euros en infracciones leves y alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves, según la Ley de Montes.

Dónde están prohibidas las barbacoas y qué multas pueden aplicarse este verano

Las comunidades autónomas han endurecido la vigilancia porque el fuego recreativo puede acabar en incendios forestales. Según los datos aportados, alrededor del 90% de los incendios tiene origen humano, por lo que encender una barbacoa sin revisar la normativa puede salir muy caro.

Además, conviene recordar una idea clave del Código Civil: “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Vamos, que no vale decir que no se sabía.

La regulación no es igual en toda España, ya que las competencias forestales están transferidas a las comunidades autónomas. Por eso, antes de encender el fuego, toca mirar qué dice cada territorio.

Zona Situación indicada para hacer barbacoas Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia Tienen periodos concretos de prohibición o restricción, sobre todo entre primavera y otoño. Asturias, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y País Vasco Dependen del nivel de riesgo, del cabildo, de la autoridad local o de autorizaciones específicas. Castilla y León, Ceuta y Melilla Presentan restricciones amplias en zonas forestales, de influencia forestal o playas, según el caso.

En Andalucía, por ejemplo, están prohibidas del 1 de junio al 15 de octubre en zonas forestales, mientras que en Cataluña la restricción se extiende del 15 de marzo al 15 de octubre en terrenos forestales y 500 metros alrededor. En Madrid, la prohibición va del 1 de junio al 15 de octubre en terrenos forestales y zonas de riesgo.

Qué pasa si la barbacoa se hace en una terraza privada

¿Y si la barbacoa se hace en casa? Aunque no exista una ley nacional que prohíba cocinar en una terraza, eso no significa que siempre esté permitido.

La Ley de Propiedad Horizontal permite a las comunidades de propietarios actuar cuando una actividad resulte molesta, peligrosa o esté prohibida por los estatutos. Si el humo afecta a otros vecinos, la comunidad puede exigir que cese la actividad.

Por lo tanto, antes de preparar la parrilla, lo más prudente es revisar la normativa autonómica, municipal y de la propia comunidad de vecinos. Así se evitan sanciones y problemas de convivencia.