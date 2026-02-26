Más de 3.000 aspirantes para entrar en la gigafactoría de Volkswagen y trabajar con sueldos de 26.000 a 29.000 euros brutos anuales

Buscar trabajo y esperar esa llamada que no llega es casi un deporte nacional, así que no sorprende que esto esté levantando interés. PowerCo, la filial de baterías de Volkswagen, ya ha empezado a contratar operarios para su gigafactoría en Sagunt y la cola virtual es larga. A la bolsa de trabajo se han apuntado 3.200 personas para optar a uno de los 500 puestos de operario previstos. De momento, la empresa ya ha contratado a los primeros 30 y está formando a los seleccionados.

Además, en paralelo, se pone en marcha una formación oficial centrada en química de baterías a partir de septiembre en València, dentro del llamado Battery Campus. Y sí, también hay números concretos sobre sueldos, turnos y cómo es el proceso de selección, que es lo que de verdad quiere saber la gente cuando se plantea dar el salto.

¿Cuántos candidatos hay para los 500 puestos de operario en PowerCo en Sagunt?

PowerCo ya ha contratado a los primeros 30 operarios de la gigafactoría y, según fuentes de la compañía, 3.200 personas se han inscrito en la bolsa de trabajo. La multinacional alemana está formando a quienes ya han sido seleccionados, mientras sigue sumando incorporaciones.

La contratación, según se detalla, se está enfocando especialmente en perfiles con Formación Profesional y en cuatro áreas de trabajo: mantenimiento, producción, calidad y logística. La compañía está contratando desde enero y, en este momento, cuenta con 300 trabajadores en Valencia (ingenieros y personal administrativo). La previsión es llegar a 500 operarios para la planta, con incorporaciones de manera constante.

¿Cuánto se cobra en PowerCo y qué condiciones destacan los sindicatos?

En dinero contante y sonante, los primeros 500 operarios que trabajarán en la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt cobrarán de media unos 1.500 euros netos al mes, repartidos en 14 pagas (vamos, que el “mes extra” existe, pero no es magia: está prorrateado en el total anual). En salario bruto, la empresa está ofreciendo cantidades que rondan entre 26.000 y 29.000 euros, en función de si el contrato es de lunes a viernes o de lunes a domingo. A continuación tienes los datos clave, ordenados para que se vean de un vistazo:

Dato Cifra / detalle Puestos previstos de operario 500 Candidatos inscritos en la bolsa 3.200 Operarios ya contratados 30 Neto medio mensual 1.500 euros (en 14 pagas) Bruto anual ofrecido Entre 26.000 y 29.000 euros (según jornada de lunes a viernes o de lunes a domingo) Marco laboral citado por fuentes sindicales Convenio general de la industria química (el acuerdo que fija condiciones del sector)

Fuentes sindicales han señalado que la propuesta es una «buena oportunidad laboral» al estar ligada al convenio general de la industria química. En esa línea, UGT está realizando jornadas informativas sobre las condiciones de trabajo en la gigafactoría, y en una de ellas celebrada ayer por la tarde asistieron unas 100 personas.

¿Cuándo empieza el Battery Campus y dónde se impartirá en València?

Mientras avanza la contratación, la formación reglada (es decir, estudios oficiales) en química de baterías arrancará el próximo mes de septiembre. Ese arranque se hará en el Battery Campus, que de forma provisional se ubicará en el instituto Vicente Blasco Ibáñez, en la avenida Antiguo Reino de València, en València.

La planificación también incluye un cambio de escenario: a partir del curso 27-28, el Battery Campus compartirá sede con la UPV. Y, mirando más a futuro, el objetivo es que el Battery Campus quede ubicado en Sagunt.

¿Cómo es el proceso de selección “en vivo” y qué debe esperar un candidato?

Según explica la compañía, cuando consideran que el perfil de un candidato encaja para incorporarse, se ponen en contacto con él para hacer procesos de selección “en vivo”. Ese encuentro se realiza en la sede de una empresa colaboradora en Sagunt, en grupos de hasta 12 personas. Antes de llegar a una incorporación, el proceso “en vivo” se organiza así, tal y como se describe:

Convocatoria y cita presencial en Sagunt (en la sede de una empresa colaboradora).

Sesiones en grupos de hasta 12 personas.

Duración aproximada de 4 horas.

Pruebas individuales y dinámicas de grupo (es decir, ejercicios evaluando tanto a cada candidato como su forma de trabajar con otros).

Aquí entra el consejo más repetido por la propia empresa: paciencia. De hecho, fuentes de la compañía subrayan que los candidatos deben tenerla porque «Que no te llamen pronto no significa que no seas idóneo». Y una vez dentro, todos los operarios pasan por una formación genérica y básica de hasta 4 semanas sobre el proceso productivo básico de baterías y cuestiones comunes del trabajo industrial, como seguridad, turnos, prevención, orden y limpieza.

¿Qué puedes hacer si quieres optar a una plaza de operario en PowerCo?

Si estás pensando en optar a una de estas plazas, lo más importante es encajar con el perfil que se está buscando: operarios con Formación Profesional para trabajos de mantenimiento, producción, calidad y logística. No es un proceso pensado para una sola incorporación puntual, sino para un flujo constante: en enero se incorporaron los tres primeros, en febrero han empezado a trabajar otros 20, y la idea es que entren operarios todos los meses de forma continuada hasta alcanzar los 500 aproximadamente a finales de 2026, con una intensificación de contrataciones en el segundo semestre. Puedes acceder al portal de empleo de PowerCo para ver las oferas de trabajo que hay disponibles.

Si te llaman, asume que el filtro presencial en Sagunt se hace en grupos de hasta 12 personas, dura unas 4 horas y combina pruebas individuales con dinámicas de grupo. Además, si lo que te preocupa son las condiciones, UGT ya está haciendo jornadas informativas (en la última citada acudieron unas 100 personas), así que puede ser una vía útil para saber qué significan en la práctica los turnos, el marco del convenio y el rango salarial entre 26.000 y 29.000 euros brutos. Encajar con el perfil técnico que se está priorizando y no perder la calma con los tiempos, porque la propia empresa insiste en que el ritmo de llamadas no es inmediato para todo el mundo.