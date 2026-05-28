Si te despiden un viernes, no firmes deprisa y revisa si te han pagado todo lo que corresponde: las empresas tienen su táctica

Que te despidan nunca es plato de buen gusto, pero si ocurre un viernes a última hora, la sensación puede ser todavía más incómoda. La empresa cierra la semana, la plantilla se marcha y el trabajador se queda con papeles, dudas y un fin de semana por delante para darle vueltas. En ese momento, revisar bien la carta de despido, la indemnización y el finiquito no es un capricho, es casi defensa personal administrativa.

El abogado laboralista Miguel Benito advierte de una práctica habitual en algunas compañías: comunicar despidos los viernes. Según explica, esa elección puede tener un componente organizativo, psicológico y también económico. Y ahí está la clave: si ya has trabajado los días laborables previos, la empresa no puede dejar de pagarte el descanso retribuido del sábado y domingo.

¿Por qué algunas empresas despiden un viernes?

El viernes se ha convertido en un día habitual para comunicar extinciones de contrato, sobre todo cuando la empresa quiere cerrar el asunto antes del fin de semana. Para la persona trabajadora, sin embargo, recibir esa noticia a última hora puede complicar la reacción inmediata, la búsqueda de asesoramiento y la revisión pausada de los documentos.

Miguel Benito resume esta práctica con una frase muy directa: “La táctica de despedir los viernes se puede acabar”. Según el abogado, “es muy habitual que las empresas decidan hacer la mayoría de sus despidos los viernes”, una decisión que no siempre responde a motivos jurídicos, sino también a cómo se gestiona el ambiente dentro de la empresa.

Una reunión a última hora y menos ruido en la oficina

Benito señala una primera razón: “No se crea tal clima de alerta en la empresa”. Es decir, si el despido se comunica cuando casi todo el mundo se ha ido, la noticia circula menos, se comenta menos y genera menos impacto inmediato entre quienes siguen trabajando.

Según explica, algunas compañías “esperan al último momento del viernes, cuando casi todo el mundo se ha ido”, y convocan al trabajador afectado a “una reunión a última hora”. Cuando termina esa reunión, “apenas queda gente en la empresa” y, al llegar el fin de semana, “la sensación de despido y de malestar en la empresa no es la misma”.

¿Puede la empresa ahorrarse el sábado y el domingo en el finiquito?

La segunda razón que apunta el abogado es económica. Benito afirma que algunas empresas “un poco ratillas” deciden hacer los despidos el viernes “para no tener que pagar a sus empleados el sábado y el domingo cuando no es un día laborable”. Vamos, que la calculadora se pone creativa justo cuando empieza el fin de semana.

El punto importante está en el descanso semanal retribuido. Dicho de forma sencilla: es el descanso que corresponde al trabajador y que se paga porque se ha generado con el trabajo realizado durante la semana. Según la información aportada, una sentencia reciente de la Audiencia Nacional ha respaldado que ese descanso se devenga con los días trabajados durante la semana y que, si la relación laboral termina antes de disfrutarlo, debe abonarse en el finiquito.

Qué significa el finiquito en este caso

El finiquito es la liquidación final que la empresa entrega cuando termina la relación laboral. Ahí deben aparecer los conceptos económicos pendientes, como cantidades salariales, posibles vacaciones no disfrutadas o importes que correspondan por la salida del trabajador, según cada caso.

En este supuesto concreto, la cuestión es clara: si la persona ha trabajado los días laborables previos de esa semana y la empresa la despide el viernes, no puede usar esa fecha para recortar el pago del descanso retribuido del sábado y domingo. La empresa puede comunicar el despido un viernes, pero no puede convertir el calendario en una rebaja de última hora.

¿Qué dice Miguel Benito sobre el descanso semanal si te despiden un viernes?

La conclusión del abogado laboralista es tajante. Benito afirma que “no es legal que la empresa, si decide despedirte un viernes, no te pague tu descanso retribuido, que es sábado y domingo, cuando ya has trabajado los días laborables previos de esa semana”.

Esto quiere decir que el descanso semanal no desaparece porque la empresa comunique el despido justo antes del fin de semana. De hecho, según la información proporcionada, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a un descanso mínimo semanal.

La fecha del despido no puede borrar derechos ya generados

El detalle clave es que el descanso se habría generado por el trabajo realizado durante la semana. Por lo tanto, si el trabajador ya ha cumplido con los días laborables previos, ese derecho no debería esfumarse por recibir la carta de despido el viernes.

La advertencia de Benito se centra precisamente en esa práctica: despedir en viernes puede ser una decisión empresarial, pero no una vía para pagar menos en la liquidación final. Dicho de otra manera, el finiquito no debería encoger solo porque el despido llegue justo antes del sábado.

Cómo actuar si te despiden un viernes y no te pagan el fin de semana

Ante un despido comunicado un viernes, los expertos laboralistas recomiendan actuar con calma y no firmar documentos sin revisarlos. La prisa, en estos casos, suele jugar a favor de quien pone los papeles encima de la mesa, no de quien acaba de recibir la noticia. Estos son los pasos prácticos que conviene seguir en ese momento:

Leer con calma la carta de despido antes de firmar cualquier documento.

Pedir copia de todos los papeles que entregue la empresa.

Revisar si el finiquito incluye todos los conceptos que correspondan.

Comprobar si se ha incluido el descanso retribuido del sábado y domingo cuando se han trabajado los días laborables previos.

Buscar asesoramiento si hay dudas sobre la carta, la indemnización, el preaviso o la liquidación final.

Después de esa primera revisión, lo importante es no dar por bueno un finiquito incompleto solo porque la empresa haya elegido el viernes para comunicar la salida. Si falta el descanso semanal retribuido, la advertencia de Miguel Benito es clara: ese recorte no sería legal cuando el trabajador ya ha trabajado los días laborables anteriores de la semana.