La pensión puede bajar hasta un 15% aunque el trabajador haya cotizado más de 41 años

La penalización se aplica a los trabajadores que decidan retirarse antes de la edad ordinaria. El objetivo es favorecer que más personas demoren su jubilación y sigan cotizando durante más tiempo.

En España, la normativa permite acceder a la jubilación anticipada de forma voluntaria, pero esta decisión tiene consecuencias en la cuantía final de la pensión. La Seguridad Social aplica coeficientes reductores a quienes adelantan su retiro, incluso cuando acreditan largas carreras de cotización. Según la información facilitada, estos recortes pueden ir desde el 21% hasta el 2,81%, en función del tiempo adelantado y de los años cotizados.

Quién puede adelantar la jubilación y qué recorte aplica la Seguridad Social

La jubilación anticipada permite dejar de trabajar antes de alcanzar la edad ordinaria, aunque no sale gratis. ¿Qué significa esto para el trabajador? Que la pensión inicial se verá reducida mediante unos porcentajes que dependen de cada caso. Para 2026, la edad legal de jubilación queda fijada de esta forma:

65 años para quienes hayan cotizado 38 años y 3 meses o más.

66 años y 10 meses para quienes no lleguen a ese periodo de cotización.

Por tanto, aunque una persona cumpla los requisitos para jubilarse, si decide hacerlo antes de tiempo deberá asumir una rebaja en su futura prestación. El adelanto máximo contemplado es de dos años, y cuanto mayor sea ese anticipo, mayor podrá ser la penalización.

La pensión puede bajar hasta un 21% si se adelanta el retiro

La reducción más elevada afectaría a quienes adelanten la jubilación 24 meses y hayan cotizado menos de 38 años y 6 meses. En ese supuesto, la Seguridad Social prevé aplicar un recorte de hasta el 21% sobre la pensión.

En cambio, para los trabajadores con carreras laborales más largas, la penalización puede ser menor, aunque sigue existiendo. Por ejemplo, quien haya cotizado más de 41 años y 6 meses y adelante su jubilación 23 meses afrontaría una rebaja del 15%. Si supera los 44 años y 6 meses cotizados, ese porcentaje bajaría al 12%.

Dicho de forma clara: haber cotizado muchos años ayuda, pero no elimina automáticamente el castigo por jubilarse antes. De ahí que muchos trabajadores miren con lupa cuándo les conviene dar el paso.

El Gobierno no contempla eliminar los coeficientes reductores de jubilación anticipada

Varias asociaciones han pedido que se supriman estos coeficientes para las carreras laborales más largas, ya que también afectan a quienes han trabajado durante más de 44 años. No obstante, el Gobierno sostiene que eliminarlos solo para quienes acumulen 40 años cotizados o más tendría un coste de 3.358 millones de euros.

Esa cifra se repartiría entre 1.345 millones por la jubilación anticipada voluntaria y 2.013 millones por la involuntaria. Por ahora, los coeficientes seguirán aplicándose. Así que, antes de tomar una decisión, conviene hacer números con calma.