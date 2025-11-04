Últimos días para solicitar las ayudas para alojamiento habitacional de hasta 800 euros en Aspe (Alicante)

El Ayuntamiento de Aspe ha abierto la convocatoria de Ayudas para Alojamiento Habitacional, una línea de apoyo económico directo destinada a facilitar el acceso y el mantenimiento de una vivienda digna a personas en situación de especial vulnerabilidad. La medida cubre alquiler, cesión de uso u otras fórmulas habitacionales, con ámbito territorial en Aspe (Alicante) y entidad convocante: Ayuntamiento de Aspe.
El plazo de presentación permanece abierto del 23 de octubre al 6 de noviembre de 2025. La concesión se realizará mediante valoración individual emitida por los servicios sociales municipales y aprobación de la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento. Entre los potenciales beneficiarios figuran, entre otros:
- Víctimas de violencia de género.
- Personas desahuciadas o sin hogar-
- Asiladas, refugiadas, apátridas o con protección temporal o subsidiaria.
- Personas especialmente vulnerables según valoración profesional (salud mental, diversidad funcional, juventud ex tutelada, personas mayores, ex reclusas o quienes, con ingresos ≤ 3 veces el IPREM, destinan ≥ 30 % al pago del alquiler).*
En cuanto a los requisitos para optar a la ayuda de alojamiento habitacional en el municipio alicantino de Aspe, se necesita cumplir con los siguientes términos:
- Empadronamiento en Aspe.
- Acreditación de situación de especial vulnerabilidad por los servicios sociales municipales.
- Alquiler o cesión de uso ≤ 800 € mensuales.
- No parentesco hasta segundo grado con la parte arrendadora (salvo excepciones justificadas).
- No disponer de otra vivienda habitable en propiedad o usufructo ni estar utilizando vivienda pública.
Documentación y cómo solicitarla
La solicitud se presenta mediante instancia normalizada del Ayuntamiento de Aspe, dentro del periodo 23/10/2025 – 06/11/2025, por registro presencial o electrónico.
- Junto a la solicitud, deberá aportarse la siguiente documentación:
- Documentación acreditativa de la situación de vulnerabilidad, conforme a informe de los servicios sociales municipales.
- Vida laboral de la unidad de convivencia.
- Justificantes de ingresos: prestaciones, IRPF o certificados equivalentes.
- Certificado de pensiones, en su caso.
- Declaración responsable de medios económicos de los últimos seis meses.
- Ficha de mantenimiento de terceros.
- Copia del contrato de alquiler.
- Justificante bancario del pago del alquiler, con identificación del emisor y receptor, importe y mes correspondiente.
Importe, límites y criterios de concesión
La ayuda contempla un importe máximo de hasta 800 € al mes por unidad de convivencia. No se subvencionan rentas que superen los 800 € mensuales ni viviendas pertenecientes a familiares de primer o segundo grado o al parque público de viviendas. La valoración individual la emiten los servicios sociales y la resuelve la Comisión Técnica de Valoración y Seguimiento, de acuerdo con las prioridades sociales establecidas. Con la documentación en regla y dentro de plazo, estas ayudas pueden suponer un alivio directo para sostener el alquiler y asegurar una solución habitacional estable en Aspe.
* IPREM 2025 (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples): 20 €/día · 600 €/mes · 7.200 €/año (12 pagas) · 8.400 €/año (14 pagas).