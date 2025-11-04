Persona consulta en su ordenador cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital en la web de la Seguridad Social sin certificado digital

La Seguridad Social explica cómo pedir el Ingreso Mínimo Vital sin certificado de manera rápida y segura

La Seguridad Social permite dos vías telemáticas para pedir el Ingreso Mínimo Vital: Sede Electrónica con certificado o cl@ve, y servicio del INSS para hacerlo sin certificado. Te contamos lo esencial para completar el formulario y seguir el expediente sin liarte.

El Ingreso Mínimo Vital puede solicitarse íntegramente desde casa. Hay dos opciones: identificarte en la Sede Electrónica con certificado o con usuario y contraseña de cl@ve, o usar un servicio del INSS pensado para quienes no tienen certificado digital, adjuntando la documentación requerida. En la información disponible no se describen canales presenciales ni fechas concretas de apertura o resolución.

Cómo solicitar el Ingreso Mínimo Vital en la Seguridad Social desde casa

¿Vas a pedir el IMV y quieres evitar desplazamientos? La tramitación se realiza por internet. Antes de empezar, conviene leer las indicaciones del formulario: se solicitan datos personales, un correo electrónico válido, hacer una foto y adjuntar imágenes del DNI o NIE para verificar la identidad. Además, se facilita un vídeo explicativo con el recorrido del proceso.

A continuación, las dos vías principales resumidas de un vistazo:

ModalidadDónde se tramitaQué necesitas
Con certificado electrónico o cl@veSede Electrónica de la Seguridad SocialIdentificación con certificado o con usuario y contraseña de cl@ve; también puede presentar la solicitud un representante con su certificado o cl@ve
Sin certificado digitalServicio habilitado por el INSS para solicitud sin certificadoAdjuntar documentos identificativos y el resto de la documentación necesaria para resolver la solicitud

Como ves, ambas opciones son telemáticas. Elige la que mejor encaje con tu situación y prepara los documentos con antelación.

Solicitud con certificado o cl@ve en la Sede Electrónica paso a paso

Quien disponga de certificado electrónico o de usuario y contraseña en cl@ve puede entrar en la Sede Electrónica de la Seguridad Social y presentar la solicitud del IMV. El proceso consiste en identificarse, completar el formulario y adjuntar la documentación. Si lo prefieres, puede ayudarte una persona de confianza actuando como representante con su propio certificado o cl@ve. Sencillo, ¿verdad?

¿No tienes certificado digital? No pasa nada. El INSS ofrece un servicio específico para presentar la solicitud sin certificado. En este caso se suben los documentos identificativos y los papeles que permitan resolver el expediente. Por lo tanto, es clave revisar bien lo que pide el formulario y tener los archivos listos para que el trámite no se demore.

Documentación imprescindible para verificar identidad y tramitar correctamente el Ingreso Mínimo Vital

Preparar la documentación evita errores y acelera el expediente. Además del correo electrónico y las fotos del documento de identidad que solicita el formulario, revisa estos puntos básicos:

  • Identidad: DNI o NIE para personas extranjeras.
  • Residencia legal en España: inscripción en el registro central de extranjeros, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión Europea o tarjeta de identidad de extranjeros.
  • Domicilio en España: certificado de empadronamiento con todas las personas empadronadas y la fecha de antigüedad.
  • Unidad de convivencia: libro de familia, certificado de nacimiento del registro civil de los hijos o inscripción en el registro de parejas de hecho.

La web de la Seguridad Social amplía cómo acreditar situaciones administrativas, familiares, de residencia y patrimoniales, así como las excepciones aplicables. En consecuencia, conviene consultarla antes de enviar la solicitud.

Preguntas frecuentes sobre plazos, seguimiento del estado y vías telemáticas disponibles

¿Se indican plazos concretos? En la información facilitada no se detallan fechas específicas de apertura o resolución. Tampoco se describen canales presenciales: las dos vías son exclusivamente online. Para no perderte, lee con calma las instrucciones del formulario; se pide un correo válido, hacer una foto y adjuntar las imágenes del DNI o NIE para verificar la identidad. Además, se incluye un vídeo que explica el proceso, de modo que completar la solicitud y comprobar su estado resulte más claro y, sobre todo, sin complicaciones.

