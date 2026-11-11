AESAN pide no consumir un lote de jamón cocido Urkabe por listeria y señala cuatro comunidades de distribución

La alerta sobre el jamón cocido Urkabe identifica el lote 61027, con caducidad el 26 de noviembre de 2026. AESAN recomienda no consumirlo.

Las personas que tengan jamón cocido Urkabe en casa deben comprobar el lote antes de utilizarlo. AESAN publicó el 4 de noviembre una alerta por presencia de Listeria monocytogenes en un producto refrigerado de esta marca. El aviso identifica envases de 175 gramos, lote 61027 y caducidad el 26 de noviembre de 2026. Su distribución inicial alcanzó Castilla y León, Madrid, Navarra y País Vasco, aunque la agencia no descarta redistribuciones a otros territorios.

El lote del jamón cocido Urkabe permite comprobar si el envase está afectado

La ficha oficial de AESAN describe un jamón cocido presentado en envase de plástico y conservado mediante refrigeración. La referencia administrativa de la alerta es ES2026/665. Para identificar la compra hay que cotejar marca, denominación, peso, lote y fecha, no únicamente reconocer el diseño del paquete. La fotografía publicada por el organismo ayuda a localizar el producto. Esta comprobación precisa también resulta necesaria en otras alertas por lotes concretos. Compartir una marca no permite extender automáticamente el aviso a todo su catálogo o a cualquier formato comercializado.

La fecha de caducidad todavía futura no anula la advertencia sanitaria. En este caso, el producto identificado puede estar dentro de ese plazo y formar parte del lote afectado. AESAN recomienda a quienes lo tengan en su domicilio que se abstengan de consumirlo. La información procede de las autoridades sanitarias del País Vasco y se ha trasladado mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. El origen de la comunicación tampoco limita la comprobación a compradores vascos. La distribución conocida comprende otras comunidades y puede ampliarse tras nuevas verificaciones.

Qué indica la agencia si alguien ya ha comido el producto

AESAN aconseja acudir a un centro de salud cuando se haya consumido el producto afectado y aparezcan síntomas compatibles con listeriosis. En el aviso menciona vómitos, diarrea o fiebre. Esa indicación debe relacionarse con la exposición al alimento identificado, sin convertir cualquier malestar digestivo en un diagnóstico. La atención sanitaria permite valorar cada situación. La agencia también remite a las embarazadas a sus recomendaciones específicas de seguridad alimentaria. El comunicado no establece un tratamiento domiciliario ni una pauta de medicación que deba seguirse por cuenta propia.

La ficha sobre listeriosis de AESAN, actualizada el 22 de octubre de 2024, explica por qué este microorganismo requiere atención. Puede multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración. Entre los alimentos asociados figuran productos refrigerados listos para el consumo y con vida útil relativamente larga. También señala que determinados grupos, como embarazadas, personas inmunodeprimidas y mayores, pueden presentar cuadros graves. Esta información describe el riesgo general de la bacteria. No permite atribuir casos clínicos concretos al lote alertado ni estimar cuántas personas podrían haberlo consumido.

La retirada comercial debe seguir el recorrido del alimento hasta los compradores

El Reglamento europeo 178/2002 exige identificar el recorrido de los alimentos durante su producción, transformación y distribución. Su artículo 18 obliga a las empresas a poder determinar quién les suministró un producto y a qué empresas lo entregaron. Esos registros deben estar disponibles para las autoridades. La trazabilidad permite delimitar destinatarios y localizar mercancía cuando aparece una incidencia. De ahí la importancia del lote y de los datos de distribución. Un aviso inicial puede completarse mientras se reconstruyen movimientos posteriores entre establecimientos y operadores.

El artículo 19 regula la actuación cuando una empresa considera que un alimento comercializado incumple los requisitos de seguridad. Debe iniciar su retirada e informar a la autoridad competente en los supuestos previstos. Si el producto pudo llegar al consumidor, también debe comunicar de forma eficaz las razones de la retirada. Cuando resulte necesario, se recuperarán unidades ya suministradas. Estas obligaciones alcanzan a la colaboración de vendedores y distribuidores dentro de sus actividades. Retirar existencias del comercio y advertir a quienes compraron antes forman parte de una misma respuesta de protección.

Cómo conservar la información útil sin trasladar condiciones de otras alertas

Al contactar con el establecimiento, puede facilitarse una fotografía legible de la etiqueta y el justificante disponible. Así se identifica la referencia concreta sin depender de una descripción aproximada. La ficha de AESAN no anuncia un procedimiento particular de reembolso ni un plazo comercial para devolver este lote. Esas condiciones deben consultarse con el vendedor. Tampoco deben copiarse las instrucciones de otra retirada, porque cada comunicación tiene su alcance. Por ejemplo, los avisos por alérgenos pueden dirigirse especialmente a personas con una alergia determinada y responder a un peligro diferente.

La agencia recuerda además la importancia de extremar la higiene para evitar contaminación cruzada hacia otros alimentos. La refrigeración habitual no sustituye la instrucción de no consumir las unidades afectadas. Si se comparte el aviso con otra persona, incluir la referencia oficial y los datos completos ayuda a evitar confusiones entre productos. La consulta debe hacerse sobre la ficha original, donde pueden publicarse ampliaciones. Una captura aislada puede omitir el lote, la fecha o una actualización posterior. La información aquí recogida corresponde al aviso de AESAN del 4 de noviembre de 2026.