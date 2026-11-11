EOI prepara un curso de inteligencia artificial gratis para jóvenes con clases por la tarde y sin programar

El curso de inteligencia artificial previsto para noviembre exige acreditar la condición de beneficiario de Garantía Juvenil.

EOI mantiene abierta la información e inscripción de un curso de inteligencia artificial aplicada a empresas, previsto para noviembre de 2026. La formación, gratuita y virtual, se dirige a jóvenes de 16 a 29 años beneficiarios de Garantía Juvenil. Para quienes buscan una primera especialización digital, el acceso administrativo y la dedicación semanal son dos elementos decisivos. La modalidad por internet también puede exigir horarios concretos, por lo que no debe confundirse con estudiar a cualquier hora.

El curso de inteligencia artificial suma 182 horas lectivas y 75 de trabajo propio

La convocatoria de EOI anuncia clases en directo de lunes a viernes, de 15.00 a 19.30, durante ocho semanas. El diploma computa 257 horas, al sumar actividad lectiva y trabajo del alumno. No exige conocimientos previos de programación. Comparar los cursos gratuitos disponibles requiere distinguir estos componentes. Una duración expresada en horas de diploma puede incluir dedicación fuera del aula. Esa diferencia afecta a la organización del estudio, aunque todas las sesiones docentes se sigan desde casa.

El horario publicado equivale a 22,5 horas semanales de clases. Repartir las 75 horas individuales entre ocho semanas añade unas 9,4 horas de trabajo personal por semana. Es un promedio calculado para dimensionar la carga, sin afirmar que se distribuyan uniformemente. Algunas tareas pueden concentrarse al preparar entregas o finalizar proyectos. Por ello, reservar únicamente la franja de conexión dejaría sin contemplar parte del esfuerzo previsto. La autonomía necesaria para estudiar también incluye tiempo para practicar y revisar el trabajo realizado.

Garantía Juvenil exige condiciones concretas antes de solicitar el alta

La Ley 18/2014 regula la inscripción en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Su artículo 97 exige empadronamiento en España y condiciones de nacionalidad o residencia que permitan el acceso. Incluye a españoles y ciudadanos europeos en los términos establecidos. También admite extranjeros con autorización de residencia que habilite para trabajar y determinados menores protegidos. Además, exige no haber trabajado el día natural anterior a solicitar la inscripción. La misma referencia temporal se aplica a acciones educativas y formativas.

La inscripción incorpora un compromiso de participación activa en las actuaciones del sistema. Para demandantes de empleo, la ley contempla que ese compromiso se cumpla mediante su inscripción en los servicios públicos. Estar apuntado al paro puede permitir también la incorporación a Garantía Juvenil si se reúnen los requisitos legales. Sin embargo, no basta con presumir que ambos registros están actualizados. La ficha del curso pide un certificado vigente. Los programas de formación juvenil publicados anteriormente por Talent24h ilustran esa necesidad de acreditar el perfil solicitado.

Aprender a usar asistentes también implica reconocer sus errores

La Comisión Europea explica que la alfabetización en inteligencia artificial debe adaptarse al conocimiento previo, al contexto y a los riesgos de cada uso. Su guía incluye comprender qué sistemas utiliza una organización y qué límites presentan. Incluso tareas aparentemente sencillas, como redactar publicidad o traducir textos, requieren atención a respuestas falsas. La formación tecnológica resulta más útil cuando permite identificar esos fallos y decidir cuándo verificar un resultado. Una respuesta fluida o convincente no constituye por sí sola una comprobación.

La misma guía europea señala que no existe un certificado específico obligatorio para acreditar esas iniciativas de alfabetización. Las organizaciones pueden registrar formación y otras actuaciones internas. Por tanto, un diploma formativo no debe presentarse como una acreditación que garantice automáticamente el cumplimiento de cualquier obligación empresarial. Para alguien que comienza, esa distinción también ayuda a explicar sus competencias en una entrevista. Mostrar un procedimiento aprendido y sus límites aporta información diferente de enumerar herramientas utilizadas o añadir una credencial al currículum.

Cómo comprobar la inscripción y preparar la solicitud del curso

El SEPE permite acceder al sistema mediante identificación electrónica y ofrece vías de asistencia. Las cámaras de comercio y los servicios de información juvenil pueden ayudar a completar la inscripción. La ley contempla asimismo un sistema de usuario y contraseña para quienes no dispongan de otros mecanismos habilitados. Existen excepciones a la tramitación exclusivamente telemática para personas con discapacidad reconocida de al menos el 33% o riesgo de exclusión acreditado. Estas alternativas atienden situaciones distintas y requieren justificar las circunstancias correspondientes.

La comprobación administrativa termina con una resolución que comunica la inscripción o su denegación. Si faltan datos para acreditar requisitos, puede solicitarse su subsanación. El justificante de haber iniciado un trámite y el certificado de beneficiario cumplen funciones diferentes. Una vez comprobada la situación, el interesado puede usar el acceso de inscripción de EOI. La ficha no concreta el día de inicio dentro de noviembre. Pedir ese calendario permitirá organizar la asistencia y el trabajo personal antes de confirmar la participación.