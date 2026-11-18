El proceso tendrá cuatro ejercicios eliminatorios y una bolsa de empleo temporal. Las instancias pueden presentarse hasta el 2 de diciembre.

Guadarrama abre el 13 de noviembre el plazo para optar a 17 plazas de auxiliar administrativo, cuatro de ellas reservadas a personas con discapacidad. El anuncio publicado en el BOE el día anterior activa una oposición libre para incorporarse como personal funcionario al Ayuntamiento madrileño. Las solicitudes se admiten durante 20 días naturales, hasta el 2 de diciembre. El proceso incluye pruebas psicotécnicas, ortografía y dos cuestionarios sobre el programa de la convocatoria.

Cuatro de las 17 plazas tienen reserva por discapacidad

Las vacantes pertenecen al subgrupo C2 de Administración General y proceden de la oferta de empleo público de 2026. La reserva de cuatro puestos está incluida dentro del total anunciado. Para utilizar ese turno se exige acreditar una discapacidad de al menos el 33 % e indicarlo expresamente en la solicitud. Las personas que necesiten adaptaciones de tiempo o medios deben pedirlas y justificar su necesidad, conforme a las bases municipales.

El acceso se realizará mediante oposición, sin una fase destinada a sumar méritos profesionales. El anuncio publicado en el BOE recoge las bases aparecidas el 26 de octubre y su rectificación del 6 de noviembre. La reserva recuerda a las plazas auxiliares de Grado, aunque se trata de procesos independientes, con distintos ejercicios y condiciones de admisión.

La oposición empieza con psicotécnicos y una prueba de ortografía

El primer ejercicio será un cuestionario psicotécnico de 50 preguntas, con una duración de 50 minutos y posibilidad de incluir cinco de reserva. Para obtener la calificación de apto habrá que alcanzar al menos 25 respuestas correctas. La segunda prueba reúne un test de ortografía de 20 preguntas y la corrección manuscrita de un texto con 20 errores. Cada parte se puntúa sobre diez y exige un mínimo de cinco. El tiempo conjunto será de 45 minutos.

Estos dos ejercicios se celebrarán el mismo día y tienen carácter eliminatorio. En el test de ortografía, cada respuesta correcta suma 0,5 puntos; las equivocadas restan 0,1 y las no contestadas, 0,05. En la corrección del texto, cada error penaliza 0,75 puntos. Esta combinación obliga a preparar habilidades lingüísticas y aptitudes, además de los contenidos administrativos. El expediente municipal de selección reúne las bases y las publicaciones para seguir la convocatoria.

Dos cuestionarios completan los ejercicios eliminatorios

La tercera prueba contiene 30 preguntas con tres respuestas alternativas sobre el bloque II del programa. La puntuación máxima es de 30 y se necesitan 15 para superarla. Cada acierto vale un punto, cada fallo resta 0,25 y cada pregunta sin responder descuenta 0,10. El cuarto ejercicio se centra en el bloque I, con 80 preguntas y cinco de reserva. Dura 80 minutos, se valora sobre 50 y exige obtener al menos 25 puntos.

En este último cuestionario, los aciertos suman 0,625 puntos, los errores descuentan 0,20 y las respuestas en blanco, 0,05. La penalización por no contestar está, por tanto, expresamente prevista. La calificación final resulta de sumar los ejercicios puntuables. No debe confundirse este sistema con otros concursos-oposición municipales, como las plazas administrativas de Sant Fruitós, donde también se valoran méritos.

La solicitud exige documentación y una tasa general de 30 euros

Las personas aspirantes deben tener al menos 16 años, no superar la edad de jubilación forzosa y reunir las condiciones de nacionalidad, capacidad y habilitación exigidas. La instancia debe acompañarse de identificación, acreditación académica y justificante de la tasa. El importe general es de 30 euros y las bases contemplan bonificaciones conforme a la ordenanza municipal. El modelo de solicitud y el acceso a la tramitación están disponibles en la documentación del Ayuntamiento.

Los 20 días del plazo son naturales: el cómputo comienza el 13 de noviembre e incluye los fines de semana. Tras la lista provisional habrá diez días hábiles para subsanar defectos. Además de cubrir las plazas, se formará una bolsa para vacantes temporales. Su orden tendrá en cuenta las puntuaciones y dará preferencia a las personas que hayan aprobado más ejercicios. Pertenecer a esa bolsa no equivale a obtener una de las 17 plazas de funcionario de carrera.