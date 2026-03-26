Revisa tu nevera: Sanidad alerta sobre esta longaniza de payés afectada por riesgo de Salmonella

Abrir la nevera y coger un poco de embutido es un gesto casi automático en muchas casas. Un bocadillo rápido, una tapa improvisada o ese picoteo que nos salva la cena. Pero esta vez conviene mirar bien la etiqueta antes de cortar la longaniza. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha lanzado esta alerta sanitaria como ya ha hecho en otras ocasiones (caso del queso rallado) pero en este caso, por la presencia de Salmonella en varios lotes de un producto muy concreto. Y no hablamos de un detalle menor, sino de una retirada inmediata del mercado. Si tienes este embutido en casa, presta atención.

La AESAN ha advertido de la presencia de Salmonella en varios lotes de longaniza de payés loncheada de la marca Boadas 1880. La notificación se ha realizado a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), tras el aviso de las autoridades sanitarias de Andalucía. La distribución inicial del producto se ha producido en Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, aunque no se descarta que haya llegado a otras comunidades autónomas.

¿Qué lotes de longaniza de payés Boadas 1880 están afectados por la alerta sanitaria?

El producto afectado es la ‘Longaniza de payés selección’ de la marca Boadas 1880. La alerta se refiere exclusivamente a determinados lotes con fechas de caducidad concretas. Aquí es donde conviene no fiarse de la memoria y revisar el envase con calma, algo que muchas personas hicieron con unos lotes de carne picada, en otra de las alertas sanitarias de la AESAN. Los lotes y fechas de caducidad afectados son los siguientes:

Lote 329 con fecha de caducidad 30/03/2026.

Lote 330 con fecha de caducidad 31/03/2026.

Lote 331 con fecha de caducidad 31/03/2026.

Lote 345 con fecha de caducidad 11/04/2026.

Lote 346 con fecha de caducidad 11/04/2026.

Lote 347 con fecha de caducidad 11/04/2026.

La AESAN ha trasladado esta información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas mediante el SCIRI, con el objetivo de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Es decir, se está comprobando que desaparezcan de las estanterías lo antes posible.

¿Qué hacer si tienes en casa uno de los lotes afectados por Salmonella?

La recomendación es clara y directa: si tienes en tu domicilio alguno de los lotes mencionados, no lo consumas. Sin matices. Aunque el producto tenga buen aspecto o huela como siempre, el riesgo existe. Además, si ya has ingerido alguno de estos productos y presentas síntomas compatibles con salmonelosis, conviene acudir a un centro de salud. Entre los síntomas descritos se encuentran:

Diarrea.

Vómitos.

Fiebre.

Dolor de cabeza.

La salmonelosis es una infección causada por la bacteria Salmonella. Esto quiere decir, en términos sencillos, que puede provocar molestias digestivas y fiebre tras consumir alimentos contaminados. Por lo tanto, ante cualquier síntoma tras haber comido alguno de los lotes señalados, lo prudente es consultar con un profesional sanitario.

En definitiva, toca revisar la nevera con atención. Puede parecer una comprobación sin importancia, pero en este caso mirar el número de lote puede evitar más de un disgusto.