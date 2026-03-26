Mercadona confirma qué días abre y cierra en Semana Santa 2026: planifica la compra de casa antes

Mercadona ajusta sus horarios en Semana Santa 2026 y no en todas las comunidades funcionará igual. Saber qué días baja la persiana y cuándo conviene hacer la compra será clave para no encontrarse la nevera vacía en pleno festivo.

Mercadona ya ha movido ficha para Semana Santa 2026 y el calendario viene con cambios importantes. La cadena mantiene su norma general de no abrir domingos ni festivos nacionales, pero esta vez hay matices según la comunidad autónoma. Por eso, lo que sirve para una ciudad puede no valer para otra, y ahí está el detalle que puede trastocar las vacaciones.

Qué días abre Mercadona en Semana Santa 2026 y cuándo cierra

La gran duda de estos días está en el Jueves Santo. En las comunidades donde esa fecha es festiva, la mayoría de tiendas permanecerán cerradas. Aun así, puede haber excepciones en zonas de gran afluencia turística, donde algunos establecimientos podrían abrir hasta mediodía.

Con el Viernes Santo no hay margen para la duda. Ese día Mercadona no abrirá en toda España. Da igual si el supermercado está en la costa o en el interior: la persiana no se levanta.

Además, hay que mirar con atención el Lunes de Pascua. En comunidades como Cataluña o la Comunidad Valenciana también es festivo, así que el margen para hacer la compra se reduce todavía más. En esos casos, quien no se organice antes del sábado puede encontrarse en un buen aprieto.

Cuál es el mejor horario para hacer la compra sin colas

Para compensar los cierres, los días previos serán los de mayor movimiento. Tanto el miércoles anterior como el sábado de Gloria mantendrán el horario habitual de 9:00 a 21:30. Ahora bien, ir a cualquier hora no parece la mejor idea.

El tramo más complicado arrancará a partir de las 11:00 de la mañana, cuando se espera el mayor volumen de clientes. ¿La estrategia más sensata? Ir a primera hora. Quien llegue a las 9:00 tendrá más opciones de comprar con calma y de encontrar productos muy demandados, como bacalao o ingredientes para torrijas.

No conviene dejarlo todo para el último momento. Y es que en estas fechas los artículos más buscados vuelan.

Qué pasa en las zonas de costa y con la compra online

En municipios de Alicante, Málaga o Baleares, Mercadona suele aplicar horarios especiales de refuerzo por la afluencia de visitantes. Eso sí, incluso en estos puntos el Viernes Santo seguirá siendo día de cierre.

También toca vigilar la compra online. Las franjas de entrega estarán más ajustadas y podrían registrarse retrasos. Por tanto, pedir la compra para recibirla en pleno festivo puede no salir como uno espera.

La recomendación es simple: revisar el localizador de tiendas, introducir el código postal y confirmar el horario exacto. Porque, seamos claros, más vale prevenir que plantarse en el aparcamiento y encontrarse todo cerrado.