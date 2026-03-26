Chiringuitos más pequeños, desmontables y sin sótano según el nuevo borrador: cambios a la vista en las playas de Andalucía

El Gobierno central ha abierto una consulta pública para reformar el reglamento de costas y adaptarlo a la normativa europea, con cambios en concesiones y requisitos técnicos. La Federación Andaluza de Empresarios de Playas cree que podría aplicarse este verano, o poco después. El borrador afecta de lleno a los chiringuitos. ¿Tienes uno o esperas permiso? Atención, dado que se tocan concursos, plazos y dimensiones.

La consulta pública del reglamento de costas cambia concesiones, concursos y duración de permisos

Los chiringuitos son el alma de las playas, algo que no puede faltar, y si están reformados, mejor, como el caso de la Malvarrosa. En este caso, en Andalucía, la reforma llega tras un procedimiento de infracción desde Bruselas, que cuestionó la falta de competencia y transparencia. El anteproyecto impulsa el concurso público y frena las concesiones “automáticas”. Cuatro claves:

Concurso público sin prórrogas automáticas ni ventajas al anterior titular.

Plazos: 30 años; 50 en servicios públicos; 75 en restauración, conservación o cultivos marinos.

Revisión de prórrogas extraordinarias tras la reforma de la Ley 2/2013.

Sin concesión si hay “un riesgo cierto de ser alcanzadas por el mar”, con referencia a la Ley 22/1988.

En la práctica, cuando venza un permiso, podrá salir a concurso y ganarlo otra empresa.

Nuevos requisitos para chiringuitos andaluces: una sola planta, tamaños y separaciones mínimas

El texto fija límites para los cerca de 700 chiringuitos inventariados en Andalucía. En playas naturales: 70 m² (20 m² cerrados). En urbanas: 200 m² (150 m² cerrados). Siempre en una sola planta, sin sótano y desmontables “en todos sus elementos”.

También marca distancias: 300 metros entre chiringuitos en playas naturales y 150 en urbanas. Y añade criterios por inundaciones o afecciones del mar, además de reglas de navegación: tres nudos en zonas de baño, cinco nudos hasta 300 metros y sin fondeo a menos de cincuenta metros en playas no balizadas.

Alegaciones hasta el 15 de abril y críticas de comunidades y empresarios del litoral español

Varias comunidades, Comunidad Valenciana, Galicia, Baleares, Región de Murcia, Canarias y Cantabria, reclaman más sensibilidad y una nueva ley, con reunión urgente de la comisión sectorial. Andalucía no figura en ese manifiesto.

La consejera Catalina García pide una nueva Ley de Costas con “mayor seguridad jurídica” y que responda a “cambios profundos”. Los empresarios advierten de impacto en solicitudes pendientes, sostienen que “no son los culpables” de la tardanza y critican que se han enterado “por publicaciones oficiales del Estado”.

El plazo de alegaciones acaba el 15 de abril. Después, el Ministerio evaluará propuestas, el texto pasará por el Consejo de Estado y, si prospera, llegará al Consejo de Ministros.