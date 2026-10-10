Renfe estrena el Tren del Jamón el 17 de octubre por 100 euros, pero el almuerzo se paga aparte

Dos adultos y dos niños de entre 4 y 13 años pagarán 320 euros por la excursión. El Tren del Jamón incluye transporte, visitas y degustación.

Renfe anunció el 3 de septiembre de 2026 el Tren del Jamón, que saldrá de Madrid el sábado 17 de octubre. La excursión a Villanueva de Córdoba cuesta 100 euros por adulto e incluye ida y vuelta, traslados y actividades. El acuerdo con el Ayuntamiento permite conocer el jamón de Los Pedroches. La ficha comercial añade una condición relevante para el presupuesto familiar: el almuerzo se abona por separado.

Cuánto cuesta el Tren del Jamón para una familia

Dos adultos y dos menores de entre 4 y 13 años suman 320 euros, resultado de multiplicar las tarifas por dos: 100 y 60 euros. El precio infantil representa un ahorro de 40 euros por viajero respecto al adulto, equivalente al 40%. Con un solo niño de esas edades, la misma pareja pagaría 260 euros. Son cálculos del paquete contratado, sin incluir gastos personales. La tarifa reducida se reserva a menores de 14 años; quienes hayan cumplido esa edad no entran en ese tramo.

Los menores de cuatro años viajan gratis sin asiento. Renfe advierte de posibles limitaciones alimentarias por alergias o intolerancias. Para organizar el almuerzo, Turismo de Villanueva de Córdoba ofrece directorios de bares y restaurantes en su portal oficial. Es una consulta útil para elegir dónde comer y conocer los establecimientos del municipio antes de desplazarse. Quien necesite una dieta específica puede preguntar al organizador antes de formalizar la reserva. Así podrá valorar si la experiencia se ajusta a sus necesidades.

Una excursión en Avlo con regreso a Madrid esa noche

El horario previsto es de 09:00 a 21:46, con llegada a Villanueva de Córdoba a las 10:34 y regreso desde allí a las 20:01. Son 12 horas y 46 minutos de excursión, con nueve horas y 27 minutos entre llegada y regreso. Ese intervalo incluye los desplazamientos locales y las visitas previstas. Renfe contempla modificaciones por circunstancias operativas, meteorológicas o externas. Para quien viaje con niños, esta duración ayuda a valorar si el plan encaja con sus horarios.

El programa utiliza servicios regulares Avlo. Quienes comparen otras rutas de tren turístico deben comprobar qué servicios incluye cada propuesta. Your Europe señala que el operador debe informar sobre las condiciones de acceso al tren y las facilidades disponibles para personas con discapacidad. Para las actividades terrestres, las personas con movilidad reducida deberían solicitar información específica al organizador. La posibilidad de acceder al tren no confirma por sí sola la accesibilidad de todos los espacios visitados.

De la dehesa al secadero y a un refugio de memoria democrática

La excursión contempla una dehesa, el secadero IBESA y una degustación de jamón de Los Pedroches y embutidos. La empresa visitada explica que sus recorridos permiten conocer la elaboración desde la salazón hasta la maduración en bodega. También describe la cría del cerdo en el campo, donde su alimentación varía según la época. En su información sobre visitas, sitúa entre octubre y febrero la alimentación con bellota y hierba durante la montanera. Ese calendario coincide con el mes elegido para la excursión.

El recorrido patrimonial incluye las iglesias de San Miguel y de las Obreras, junto al refugio antiaéreo de la Guerra Civil. Este último tiene un reconocimiento adicional documentado en el BOJA. El Consejo de Gobierno lo incorporó al Inventario de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía el 30 de junio de 2020. El acuerdo sitúa su construcción en 1938 y lo ubica bajo la Plaza de España. Sus accesos cambiaban de dirección para impedir que la onda expansiva de una bomba alcanzara el interior.

Qué ocurre si el viajero anula o Renfe cancela el tren

No se admiten cambios ni anulaciones durante las últimas 24 horas. Antes de ese límite, anular tiene un recargo del 15%. Con la salida prevista, el plazo termina a las 09:00 del 16 de octubre. Esta restricción comercial debe distinguirse de una cancelación del servicio ferroviario. El Reglamento (UE) 2021/782 reconoce derechos frente a incidencias del transporte, como reembolso o conducción alternativa cuando concurren las condiciones previstas. Se trata de respuestas a problemas del servicio, distintas de renunciar voluntariamente al viaje contratado.

Si una cancelación provoca un retraso previsto de al menos 60 minutos, la norma contempla elegir entre reembolso y alternativas de transporte. Estos derechos se refieren al trayecto ferroviario; no permiten calcular automáticamente la devolución de todas las actividades del paquete. Para reclamar por una incidencia, Your Europe indica que primero debe acudirse a la compañía, dentro de los tres meses siguientes. La reserva puede consultarse en la ficha oficial de Renfe.