Renfe convoca nuevas convocatorias de empleo con plazo abierto hasta el 8 de diciembre de 2025: requisitos y cómo enviar el currículum

La entidad pública empresarial Renfe Operadora, matriz del Grupo Renfe, ha abierto nuevas convocatorias de ingreso para personal laboral fijo en puestos de alta responsabilidad. En concreto, se buscan perfiles de Jefatura de Base de Mantenimiento y Jefatura de Producción en Madrid, así como un Responsable de Servicio Público Andalucía con base en Sevilla.

Estas convocatorias se enmarcan en los procesos de selección regulados por el Grupo Renfe, que se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad, y que fomentan el equilibrio de género y la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público empresarial.

Puestos ofertados: jefaturas en Madrid y Responsable de Servicio Público en Andalucía

Las convocatorias se dirigen a personas que quieran desarrollar su carrera en el Grupo Renfe en posiciones de responsabilidad técnica y de gestión, con contrato de personal laboral fijo y funciones clave dentro de la operación y el mantenimiento ferroviario.

En Madrid, se convoca 1 plaza de Jefatura de Base de Mantenimiento (Ref. EDE25-11/2832). Esta posición se encarga de asegurar la supervisión de los trabajos directos e indirectos de producción y el correcto funcionamiento de los equipos de la Base de Mantenimiento, de acuerdo con los objetivos cualitativos y económicos establecidos. Entre sus funciones destacan la gestión de la calidad y la producción, la implantación de sistemas de ingeniería, la planificación y mantenimiento de los equipos productivos e instalaciones, la coordinación de los ciclos de mantenimiento de los vehículos y la gestión del almacén y de los contratos vinculados a la base. También debe velar por la correcta aplicación de las normas técnicas, los planes de mantenimiento, la política de Prevención de Riesgos Laborales y la mejora de la calidad medioambiental.

También en Madrid se oferta 1 plaza de Jefatura de Producción (Ref. EDE25-11/2831). En este caso, la persona seleccionada será la responsable de planificar y determinar la carga de trabajo del área de Producción de la BMI, tanto en mantenimiento preventivo como correctivo, coordinando los procesos de producción para cumplir los objetivos de calidad y coste. Entre sus responsabilidades se incluye la aplicación de las mejoras diseñadas por el área de ingeniería, la gestión de contratos de servicios con empresas externas, el control del almacén para evitar rupturas de stock, el seguimiento de la normativa técnica y de los planes de gestión de residuos, y la integración de la prevención de riesgos en todos los niveles jerárquicos.

Por su parte, en Sevilla se convoca 1 plaza de Responsable de Servicio Público Andalucía (Ref. EDE25-11/2822). Se trata de un puesto de alto nivel de responsabilidad, vinculado a la prestación del servicio de transporte de viajeros en el ámbito territorial andaluz. Sus funciones incluyen la representación institucional ante entidades públicas y privadas, el diseño del Plan de Transportes para atender las necesidades de movilidad de la zona, la definición de estrategias generales de actuación, la propuesta de objetivos y la evaluación de su cumplimiento. Asimismo, debe gestionar los recursos humanos y técnicos asignados, proponer programas de inversión y mejora alineados con el Plan Estratégico de Renfe Viajeros, garantizar que la oferta de servicios cumple los estándares de calidad y puntualidad y desarrollar funciones en materia de seguridad de acuerdo con el Sistema de Gestión de la Seguridad de Renfe Viajeros.

En todas las convocatorias, la selección se llevará a cabo por una Comisión de Selección específica, que velará por el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica de igualdad, y resolverá las cuestiones que puedan surgir durante el proceso.

Requisitos generales y específicos para acceder a las vacantes de Renfe

Para participar en estas convocatorias, las personas candidatas deben cumplir, a fecha fin de publicación y en el momento de la formalización del contrato, los requisitos generales establecidos por el Grupo Renfe para el ingreso de personal laboral fijo: nacionalidad o permiso de trabajo que permita el acceso sin restricciones al mercado laboral español, conocimiento adecuado del castellano, cumplimiento de la edad legal de contratación, y no estar incurso en causas de incompatibilidad, inhabilitación o despido disciplinario en administraciones o empresas públicas.

Además, deberán acreditar la titulación académica exigida y la experiencia profesional correspondiente, así como cumplir con las condiciones legales y convencionales propias de los puestos ofertados. A modo de resumen, los principales requisitos académicos y de experiencia para estas plazas son:

Estar en posesión de una Titulación Universitaria Oficial, preferentemente en Ingeniería Industrial o ramas afines.

Para Jefatura de Base de Mantenimiento (Ref. EDE25-11/2832, Madrid): Experiencia mínima de 5 años en mantenimiento industrial. Experiencia en gestión y coordinación de equipos de trabajo.

Para Jefatura de Producción (Ref. EDE25-11/2831, Madrid): Experiencia acreditable de al menos 5 años en mantenimiento industrial. Experiencia en coordinación de equipos y planificación de la producción.

Para Responsable de Servicio Público Andalucía (Ref. EDE25-11/2822, Sevilla): Titulación universitaria oficial, preferentemente en Ingeniería. Más de 8 años de experiencia en el sector del transporte, en puestos de responsabilidad ligados a la gestión operativa, planificación de servicios y coordinación institucional.

Se valoran, según el puesto: Formación de postgrado en el ámbito del transporte, la ingeniería o la gestión. Experiencia en mantenimiento ferroviario, sistemas de gestión de calidad, medioambiente, seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. Conocimientos de material ferroviario, planes de mantenimiento, sistemas de comunicación y gestión de almacenes. Nivel B2 o superior de inglés, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.



En todos los casos será imprescindible poder acreditar documentalmente la titulación, la experiencia profesional y, en su caso, el nivel de idioma solicitado o valorable.

Cómo inscribirse en las ofertas de empleo de Renfe y plazos de solicitud

Las personas interesadas en estos puestos deberán realizar la inscripción a través del portal de empleo del Grupo Renfe, accediendo a la convocatoria correspondiente mediante su referencia (EDE25-11/2832, EDE25-11/2831 o EDE25-11/2822) y seleccionando la oferta que mejor se adapte a su perfil.

Antes de comenzar el proceso, es recomendable tener preparada toda la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la convocatoria: copia del título universitario exigido, currículum vitae actualizado con la descripción detallada de las funciones desempeñadas, certificado de vida laboral que acredite la experiencia y, en su caso, certificados oficiales de idiomas que demuestren el nivel declarado.

Una vez seleccionada la oferta en el portal, la persona candidata deberá leer con atención las bases completas, comprobar que cumple los requisitos generales y específicos del puesto, rellenar el formulario de inscripción con los datos solicitados y adjuntar la documentación requerida. Tras completar el trámite, el sistema generará una confirmación de inscripción en la que figurarán nombre, apellidos, NIF y número de participación, datos que también se remitirán al correo electrónico facilitado durante el proceso.

El plazo de admisión de solicitudes para las plazas de Jefatura de Base de Mantenimiento y Jefatura de Producción comienza el 24/11/2025 y finaliza el 08/12/2025, ambos incluidos. En el caso de la plaza de Responsable de Servicio Público Andalucía, el plazo se extiende desde el 18/11/2025 hasta el 08/12/2025, también inclusive. Durante esos periodos, además, será el único momento hábil para impugnar la convocatoria.

Si cumples con el perfil requerido y buscas dar un salto en tu carrera profesional dentro del sector ferroviario, estas nuevas vacantes de Renfe pueden ser una oportunidad muy interesante para optar a un puesto estable y de responsabilidad en una de las principales empresas públicas del país.