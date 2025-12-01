Abrir un McDonald’s en España: el sorprendente coste de montar un restaurante que muchos emprendedores desconocen

Abrir un McDonald’s suena a idea ambiciosa, de esas que te rondan la cabeza cuando ves un local siempre lleno. La realidad, eso sí, es que no basta con las ganas: hay cifras concretas, obligaciones claras y un plan de formación largo pero útil. McDonald’s es líder mundial en franquicias, con presencia en más de 100 países y, en España, 600 restaurantes que generan más de 26.000 empleos directos.

La marca ofrece soporte y formación de primer nivel antes y después de convertirte en franquiciado. A cambio, tendrás que comprometerte con su forma de trabajar, el llamado Sistema McDonald’s, y asumir pagos y responsabilidades muy definidos. Si te cuadra el plan (y las cuentas), puedes dar el paso.

¿Qué es exactamente una franquicia y qué te ofrece McDonald’s?

En términos de la RAE, una franquicia es la concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial a una o varias personas en una zona concreta. Traducido a lo cotidiano: te autorizan a usar la marca y el modelo de negocio, a cambio de cumplir sus reglas y pagar unas cantidades pactadas.

La propuesta de McDonald’s incluye apoyo y asesoramiento continuos: formación completa en restaurantes antes de abrir y, una vez al frente del negocio, soporte constante por parte de sus consultores de negocio. De ahí que la compañía subraye que acompaña al franquiciado tanto en el arranque como en la gestión diaria.

¿Cómo funciona el contrato de franquicia de McDonald’s (20 años) y qué pagos exige?

Los contratos se suscriben por 20 años. Como franquiciado tendrás que adquirir equipamiento y mobiliario, contratar a tu personal y operar siguiendo el Sistema McDonald’s. Por su parte, la compañía pondrá a tu disposición el local y cederá su uso para explotar el restaurante; tú asumirás su mantenimiento y las renovaciones periódicas.

A continuación, tienes un resumen claro de los pagos ligados a la explotación del restaurante que deberás abonar a McDonald’s. Revisa bien cada concepto, porque afectan directamente a tu cuenta de resultados mes a mes.

Concepto Importe/tipo Detalle Derechos de franquicia 45.000 € por 20 años Pago por la concesión de la franquicia durante la vigencia del contrato Royalty 5% de las ventas Porcentaje fijo sobre las ventas del restaurante Canon porcentual sobre las ventas Variable Calculado para cada restaurante según su coste y potencial de ventas Marketing y publicidad 4% de las ventas Aporta al fondo de comunicación de la marca

El canon porcentual es una tasa variable vinculada a las ventas que se determina para cada restaurante en función de su coste y su potencial de ventas. Además, recuerda que, aunque McDonald’s cede el uso del local, el mantenimiento y las renovaciones corren por tu cuenta: forma parte del paquete de obligaciones del franquiciado.

¿Cuánto dinero necesitas para abrir un McDonald’s?

Para unirte a la red, la inversión inicial, que oscila entre los 950.000 € y 1.050.000 € (McDonald’s, siempre se encargará del local y de la inversión inmobiliaria y en construcción). Esta inversión se puede financiar, pero deberás aportar como fondos propios un mínimo de aproximadamente 350.000 €; es decir, dinero que no debes a terceros y que no tienes que devolver.

A continuación, tienes un listado condensado con los puntos clave que deberías tener claros antes de dar el paso. Sirve como checklist rápido para ordenar números, tiempos y dedicación personal.

Inversión inicial en equipamiento, mobiliario y decoración: hasta 1.050.000 €.

Aportación mínima de fondos propios: aproximadamente 350.000 € (dinero no reembolsable a terceros).

Programa integral de formación en restaurantes: duración aproximada de 12 meses.

Dirección en exclusiva del negocio: compromiso personal para liderarlo “en cuerpo y alma”.

Operar bajo el Sistema McDonald’s y contratar al personal necesario para la explotación.

En la práctica, no es solo cuestión de dinero. También es un tema de tiempo y foco: la formación dura alrededor de 12 meses y la marca exige que dirijas el negocio en exclusiva. Por tanto, conviene valorar si puedes asumir a la vez la inversión, el aprendizaje y el día a día de un restaurante con el sello McDonald’s.

Recomendaciones antes de solicitar la franquicia

Haz números con los porcentajes que afectan a tus ventas: 5% de royalty, 4% para marketing y un canon porcentual variable calculado para tu restaurante. Por consiguiente, comprueba si, además de los 45.000 € de derechos de franquicia por 20 años, tu estructura aguanta el mantenimiento del local y las renovaciones periódicas que tendrás que afrontar.

Por otro lado, plantéate si puedes aportar aproximadamente 350.000 € de fondos propios y si tienes disponibilidad real para completar los 12 meses de formación. En consecuencia, si encajas en ese perfil y te ves al frente del restaurante en exclusiva, la propuesta de McDonald’s, con soporte, consultoría y marca consolidada, puede ser una opción a considerar en 2026.