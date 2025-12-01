El Tribunal Supremo obliga a la Seguridad Social a dar la ayuda de más de 140 euros a todos los pensionistas con hijos: cómo solicitarla

El complemento para la reducción de la brecha de género, creado en 2021 para las mujeres, podrá cobrarse también por los hombres con hijos inscritos en el Registro Civil.

En España, las mujeres jubiladas cobran 1.100 euros de pensión frente a los 1.600 de los hombres. Para recortar esta diferencia, la Seguridad Social mantiene un complemento de hasta 140 euros mensuales por hijos.

Hasta ahora, este plus llegaba casi exclusivamente a las mujeres. Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictada en mayo consideró que el diseño del complemento discriminaba a los hombres, por exigirles condiciones más estrictas. Tras esta decisión, el Tribunal Supremo obliga a la Seguridad Social a reconocer la ayuda también a los hombres en las mismas condiciones que a las mujeres.

Quién puede cobrar el complemento de brecha de género en pensiones contributivas

¿Quién puede beneficiarse de este complemento? El requisito básico es ser titular de una pensión contributiva del sistema de la Seguridad Social y tener hijos inscritos en el Registro Civil.

De forma esquemática, las condiciones principales son estas:

Estar adscrito a cualquier régimen de la Seguridad Social y ser beneficiario de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente o viudedad, ya sea ordinaria o anticipada voluntaria.

Tener hijos inscritos en el Registro Civil.

Que la pensión se reconozca a partir del 4 de febrero de 2021.

El complemento se abona en el régimen donde la persona acumule más periodos de alta y solo uno de los progenitores puede cobrarlo por los mismos hijos; además, no se reconocerá a quien haya sido privado de la patria potestad ni a condenados por violencia contra la mujer o los hijos.

Cómo solicitar el complemento de brecha de género por hijos en la pensión

El complemento se pide junto con la pensión ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), a través del portal “Tu Seguridad Social” con cl@ve, DNI o certificado digital, o mediante la plataforma del INSS para solicitudes sin certificado.

En el formulario se debe marcar la casilla específica del complemento de brecha de género e indicar los datos de los hijos que dan derecho a la ayuda. Olvidar esa casilla es renunciar a un ingreso mensual extra, y no está el bolsillo como para dejarlo pasar.

La cuantía se establece cada año en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para 2025 el importe es de 35,90 euros mensuales por cada hijo con derecho, con un límite de cuatro veces esa cantidad.

Para saber cuánto puede subir la pensión con este plus en 2025, sirve este resumen:

Número de hijos con derecho Importe mensual del complemento en 2025 1 35,90 euros 2 71,80 euros 3 107,70 euros 4 143,60 euros

Como se ve, con cuatro hijos se suman algo más de 140 euros al mes, una ayuda nada despreciable para los gastos de cualquier hogar.

Datos y advertencias importantes sobre quién puede cobrar el complemento

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, casi 1,2 millones de pensiones incluyen este complemento, la mayoría de mujeres (991.234 prestaciones). ¿Qué cambia para los hombres? Que, cumpliendo los mismos requisitos, pueden solicitarlo y cobrarlo en igualdad de condiciones.

La ayuda busca compensar el perjuicio en la carrera profesional que se produce después de tener hijos, un impacto que recae sobre todo en las mujeres, pero que también puede afectar a algunos hombres, de ahí que el sistema se abra ahora a ambos progenitores.

En resumen, si estás a punto de jubilarte o vas a pedir una pensión de incapacidad permanente o viudedad y tienes hijos registrados, conviene revisar si cumples los requisitos. Ese complemento fijo puede ser el pequeño empujón para llegar algo más desahogado a final de mes.