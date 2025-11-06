Refrescos del Atlántico necesita personal en Valdunciel (Salamanca) para trabajar en su fábrica: contrato indefinido

¿Buscas empleo estable dentro del sector alimentario? Refrescos del Atlántico, empresa dedicada a la producción de bebidas refrescantes y aguas con y sin gas, ha abierto un nuevo proceso de selección para incorporar personal en su planta de Valdunciel (Salamanca). Si cuentas con experiencia en almacén y manejo de carretilla elevadora, esta puede ser tu oportunidad de unirte a una compañía en pleno crecimiento. En esta noticia te explicamos cuáles son las funciones, los requisitos que se piden y cómo puedes enviar tu currículum para participar en esta oferta de empleo.

Refrescos del Atlántico busca un/a operario/a de carretilla elevadora en Valdunciel (Salamanca): cuáles son los requisitos

Refrescos del Atlántico, S.L. continúa su expansión dentro del sector de gran consumo y alimentación, apostando por la innovación, la mejora continua y el desarrollo profesional de su equipo humano. En este contexto, la compañía necesita incorporar un/a operario/a de carretilla elevadora para su área de logística y almacén en la planta de Valdunciel (Salamanca).

La persona seleccionada será responsable de manejar la carretilla elevadora para realizar cargas y descargas de camiones, ubicar pallets en el almacén, preparar pedidos y controlar las entradas y salidas de producto. Además, deberá garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y limpieza en todas las operaciones diarias.

Se ofrece un contrato indefinido desde el inicio, con jornada completa y turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a viernes en horario continuo. El salario no ha sido especificado en la oferta, pero la compañía destaca la estabilidad laboral y la posibilidad de crecimiento profesional dentro de un entorno dinámico y comprometido con la excelencia.

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria.

Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.

Carnet de carretilla elevadora en vigor.

Vehículo propio y residencia en Salamanca, Zamora o alrededores.

Cómo enviar el currículum a Refrescos del Atlántico

¿Cumples el perfil y te gustaría trabajar como operario/a de carretilla elevadora en Refrescos del Atlántico? Accede al portal de empleo donde la empresa ha publicado la oferta con el título “Operario/a de carretilla elevadora Valdunciel (Salamanca)” y revisa toda la información disponible.

Prepara tu currículum destacando tu experiencia en manejo de carretillas, preparación de pedidos y gestión de almacén. Resalta también tu capacidad organizativa, tu rapidez y tu compromiso con la seguridad y el trabajo en equipo, aspectos muy valorados por la compañía.

A continuación, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección. La empresa evaluará los perfiles en base a la experiencia, la actitud y la disponibilidad, apostando por la igualdad de oportunidades y el crecimiento profesional de sus empleados.