Fachada de la fábrica de Refrescos del Atlántico en Valdunciel, Salamanca, donde se ofrece empleo con contrato indefinido.

Refrescos del Atlántico necesita personal en Valdunciel (Salamanca) para trabajar en su fábrica: contrato indefinido

¿Buscas empleo estable dentro del sector alimentario? Refrescos del Atlántico, empresa dedicada a la producción de bebidas refrescantes y aguas con y sin gas, ha abierto un nuevo proceso de selección para incorporar personal en su planta de Valdunciel (Salamanca). Si cuentas con experiencia en almacén y manejo de carretilla elevadora, esta puede ser tu oportunidad de unirte a una compañía en pleno crecimiento. En esta noticia te explicamos cuáles son las funciones, los requisitos que se piden y cómo puedes enviar tu currículum para participar en esta oferta de empleo.

Refrescos del Atlántico busca un/a operario/a de carretilla elevadora en Valdunciel (Salamanca): cuáles son los requisitos

Refrescos del Atlántico, S.L. continúa su expansión dentro del sector de gran consumo y alimentación, apostando por la innovación, la mejora continua y el desarrollo profesional de su equipo humano. En este contexto, la compañía necesita incorporar un/a operario/a de carretilla elevadora para su área de logística y almacén en la planta de Valdunciel (Salamanca).

La persona seleccionada será responsable de manejar la carretilla elevadora para realizar cargas y descargas de camiones, ubicar pallets en el almacén, preparar pedidos y controlar las entradas y salidas de producto. Además, deberá garantizar el cumplimiento de las normas de calidad, seguridad y limpieza en todas las operaciones diarias.

Se ofrece un contrato indefinido desde el inicio, con jornada completa y turnos rotativos de mañana y tarde, de lunes a viernes en horario continuo. El salario no ha sido especificado en la oferta, pero la compañía destaca la estabilidad laboral y la posibilidad de crecimiento profesional dentro de un entorno dinámico y comprometido con la excelencia.

Los candidatos deberán cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

  • Educación Secundaria Obligatoria.
  • Experiencia mínima de 2 años en puestos similares.
  • Carnet de carretilla elevadora en vigor.
  • Vehículo propio y residencia en Salamanca, Zamora o alrededores.

Cómo enviar el currículum a Refrescos del Atlántico

¿Cumples el perfil y te gustaría trabajar como operario/a de carretilla elevadora en Refrescos del Atlántico? Accede al portal de empleo donde la empresa ha publicado la oferta con el título “Operario/a de carretilla elevadora Valdunciel (Salamanca)” y revisa toda la información disponible.

Prepara tu currículum destacando tu experiencia en manejo de carretillas, preparación de pedidos y gestión de almacén. Resalta también tu capacidad organizativa, tu rapidez y tu compromiso con la seguridad y el trabajo en equipo, aspectos muy valorados por la compañía.

A continuación, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección. La empresa evaluará los perfiles en base a la experiencia, la actitud y la disponibilidad, apostando por la igualdad de oportunidades y el crecimiento profesional de sus empleados.

