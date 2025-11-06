Cómo solicitar la nueva ayuda al transporte de hasta 176 euros para alumnos de estudios postobligatorios: abierto el plazo

¿Cursas estudios fuera durante el curso 2025‑2026? El Ayuntamiento de este municipio ha abierto la convocatoria de ayudas al transporte para estudiantes que se desplazan a otros municipios. El plazo de presentación va del 6 de noviembre al 21 de noviembre de 2025. En esta noticia te contamos lo esencial para que puedas tramitarla con éxito hoy mismo y saber quiénes son los estudiantes que pueden ser beneficiarios.

Ayuntamiento de Tona convoca las ayudas: ámbito, fechas y condiciones

El ámbito territorial de la convocatoria es Barcelona-Tona y el organismo responsable es el Ayuntamiento de Tona. Podrán solicitar la ayuda las personas físicas que estudien fuera del municipio de Tona durante el curso 2025‑2026 y cumplan los requisitos establecidos.

Estas ayudas cubren gastos de transporte derivados de la realización de estudios postobligatorios fuera de Tona en el periodo indicado. La cuantía prevista establece un importe mínimo de 100 € por solicitud y un importe máximo de hasta 176 € por persona beneficiaria. El pago se efectuará por transferencia bancaria al beneficiario o a su representante legal.

Recuerda: el plazo de presentación permanece abierto hasta el 21 de noviembre de 2025 (la convocatoria ya está abierta desde hoy 6 de noviembre de 2025).

Requisitos para optar a las ayudas

Estar empadronado/a en el municipio de Tona en el momento de presentar la solicitud.

Realizar estudios postobligatorios reglados fuera del municipio de Tona durante el curso 2025‑2026.

No estar afectado/a por ninguna de las prohibiciones para obtener subvenciones.

Presentar la solicitud y la documentación exigida dentro del plazo establecido.

Cómo presentar la solicitud: documentación, plazo y resolución

Para solicitar la ayuda, rellena y firma el formulario de solicitud desde la web del Ayuntamiento de Tona, y entrégalo junto con la documentación exigida dentro del plazo. Deberás aportar acreditación de la matrícula en el centro educativo, certificado de titularidad bancaria, libro de familia si el/la beneficiario/a es menor de edad y el documento de empadronamiento únicamente en caso de denegar su consulta de oficio.

Una vez cerrado el plazo (21 de noviembre de 2025), el Ayuntamiento dispone de un máximo de tres meses para resolver y notificar. El silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio. Si cumples los requisitos y presentas la documentación completa, podrás beneficiarte de estas ayudas para aliviar los costes de tus desplazamientos durante el curso.