Hasta 125 € para juguetes, libros y material educativo: llegan las ayudas para familias por la Festividad de Nadal

¿Tienes menores a cargo y necesitas apoyo estas Navidades? El Ayuntamiento de Fene ha abierto la convocatoria de “Ayudas a las Familias para la Festividad de Nadal”, destinada a hogares con niños, niñas y adolescentes que cumplan determinados requisitos. El plazo de presentación está abierto desde el 5 al 18 de noviembre de 2025 y la ayuda alcanza hasta 125 € por menor. En esta noticia te contamos lo esencial para que puedas tramitarla con éxito hoy mismo.

Ayudas de Navidad en Fene: qué cubren, cuánto y cómo se justifican

La finalidad de estas ayudas es apoyar a familias con menores en situación de vulnerabilidad para la compra de regalos de Navidad con enfoque educativo y básico. Son gastos subvencionables los juguetes, juegos, libros y material didáctico, además de ropa y calzado básico (con un límite del 75% de la ayuda para este concepto), ropa y calzado deportivo y otros obsequios adecuados a la edad.

La cuantía máxima es de 125 € por cada menor beneficiario/a y el pago se realiza por transferencia bancaria. La justificación de los gastos deberá presentarse en el plazo máximo de un mes tras el cobro, mediante las facturas correspondientes.

Ten en cuenta que, si se han recibido ayudas similares durante el último trimestre del año, la subvención solo podrá destinarse a vestuario deportivo. Además, no se financian gastos ajenos a estos conceptos ni aquellos no justificados con factura.

Requisitos para optar a la ayuda

Ser mayor de edad o menor emancipado/a.

Convivir con hijos/as de 0 a 16 años, o con mayores con discapacidad reconocida.

Estar empadronado/a y residir en Fene con una antigüedad mínima de 3 meses.

No superar: 16.576,00 € de renta per cápita anual ni 41.440,00 € de ingresos familiares totales (2,5 veces el SMI).

No disponer de más de dos coches y, si se posee moto, que no supere 800 cc.

No estar incurso/a en prohibiciones para obtener la condición de beneficiario/a.

Estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Referencia SMI 2025 (14 pagas): 39,47 €/día, 1.184 €/mes y 16.576 €/año.

Cómo solicitarla: plazos, documentación clave y resolución

El plazo de presentación permanece abierto hasta el 18 de noviembre de 2025 (incluido) y puedes hacerlo desde la sede electrónica del Concello de Fene. Deberás preparar la solicitud oficial firmada y la siguiente documentación acreditativa de la unidad familiar y la situación económica:

Documento Descripción o finalidad Solicitud oficial firmada Formulario principal de la ayuda. Declaración jurada Acredita la situación personal y familiar. DNI de todos los miembros Identificación del solicitante y convivientes. Libro de familia / título de familia numerosa Justifica la composición familiar. Certificado de discapacidad En caso de menores o adultos con discapacidad reconocida. Sentencia o convenio de divorcio Si procede, acredita la situación familiar actual. Justificantes de ingresos (6 meses) Demuestran la situación económica reciente. Declaración de la renta 2024 / justificante de no obligación Verifica los ingresos anuales. Justificantes de alquiler o hipoteca Confirman los gastos de vivienda. Certificados bancarios (saldo a 31/12/2024) Acreditan el patrimonio líquido. Volante de empadronamiento Demuestra residencia en Fene. Certificado de cumplimiento tributario Acredita estar al corriente con Hacienda. Declaración responsable Garantiza no incurrir en prohibiciones legales. Designación de cuenta bancaria Permite realizar el pago de la ayuda.

La resolución deberá notificarse antes del 31 de diciembre de 2025 y el silencio administrativo será negativo. Presenta tu expediente a través de los canales habilitados por el Ayuntamiento de Fene y conserva todas las facturas para la posterior justificación dentro del mes siguiente al cobro.