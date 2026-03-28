Quién está detrás del pan especial para las torrijas de Mercadona que triunfa cada Semana Santa

Llegan estas fechas de Semana Santa y, como cada año, muchos acabamos pensando en torrijas casi sin querer. El problema suele ser el mismo: tener pan a mano que aguante bien el baño y quede rico. Por eso los supermercados llevan tiempo sacando panes especiales, y Mercadona tiene uno que se ve muchísimo en Semana Santa. Viene ya aromatizado con canela y limón y está pensado justo para este postre.

La pregunta que se repite es sencilla: ¿quién lo fabrica realmente para la marca blanca Hacendado? La respuesta apunta a un obrador de Alcalá de Henares (Madrid), Panificadora Alcalá, mientras Mercadona lo ofrece en un paquete de 500 gramos por 1,13 euros. Este es uno de los muchos proveedores de la empresa valenciana, como el caso de los ricos quesos de sus lineales.

¿Por qué el pan de torrijas de Mercadona se ha vuelto tan buscado en Semana Santa?

La Semana Santa en España no solo va de procesiones y vacaciones: también es el momento en el que las torrijas mandan, y ahí el pan es el protagonista absoluto. En ese contexto, Mercadona lleva años vendiendo su pan especial para torrijas, ya con aroma a canela y limón, para que el postre sea más fácil de preparar. Y sí, el detalle del formato también importa: viene en un paquete de 500 gramos.

Además, como ocurre con muchos productos de marca blanca, a la gente le pica la curiosidad: ¿quién está detrás de ese pan que aparece en esta época del año en los establecimientos? La respuesta no está en un misterio de pasillo, sino en el nombre del fabricante que lo elabora para Hacendado, la marca del supermercado valenciano.

Panificadora Alcalá: el obrador de Alcalá de Henares que está detrás de Hacendado

El pan especial para torrijas de Mercadona está fabricado por Panificadora Alcalá, una empresa con sede en Alcalá de Henares (Madrid) que inició su historia en 1995. Desde 2006 es interproveedor de Mercadona, es decir, un proveedor que fabrica productos para que se vendan bajo la marca Hacendado dentro de la cadena.

Para tenerlo todo claro de un vistazo (fechas, cifras y “quién es quién”), aquí van los datos tal cual aparecen en la información disponible:

Dato Información Fabricante Panificadora Alcalá Sede Alcalá de Henares (Madrid) Inicio de la empresa 1995 Relación con Mercadona Interproveedor desde 2006 Marca para la que fabrica Hacendado Producto Pan especial para torrijas Aroma Canela y limón Formato Paquete de 500 gramos Precio 1,13 euros

Con esto, queda explicado por qué ese pan “de Mercadona” en realidad sale de un obrador concreto: Panificadora Alcalá lo elabora como parte de su trabajo de panadería para Hacendado desde 2006, y el resultado acaba en las estanterías cuando llega la temporada fuerte de torrijas.

¿Qué incluye el paquete de pan para torrijas y cuál es su precio exacto?

El producto del que se habla es el pan especial para torrijas que Mercadona saca en esta época del año y que se convierte en uno de los más visibles en sus establecimientos. No es un pan “sin más”: viene con aroma a canela y limón, precisamente pensado para este postre típico de Semana Santa.

En cuanto a lo práctico, que al final es lo que decide la compra, los datos son concretos: el paquete es de 500 gramos y cuesta 1,13 euros. Vamos, que por 1,13 euros el bolsillo tampoco tiene que hacer una asamblea extraordinaria, y por eso para muchas personas se ha convertido en la opción favorita para preparar y disfrutar uno de los postres más característicos de la gastronomía española.

Cómo identificar el pan de torrijas de Mercadona y comprobar quién lo elabora

Si lo que quieres es ir a tiro hecho y salir de dudas sin darle más vueltas, la clave está en reconocer el producto y fijarte en los datos que lo acompañan. Con los números en la mano (500 gramos y 1,13 euros), es bastante fácil no confundirse.

Busca el pan especial para torrijas de Mercadona en esta época del año, cuando suele aparecer en sus establecimientos. Comprueba el formato: es un paquete de 500 gramos. Fíjate en el detalle del producto: está elaborado con aroma a canela y limón. Revisa el precio que acompaña a ese formato: 1,13 euros. Si tu duda es “quién lo fabrica”, identifica al productor indicado para ese pan: Panificadora Alcalá, con sede en Alcalá de Henares (Madrid).

Con esos puntos tienes lo esencial para reconocer el producto, saber qué estás comprando y entender qué empresa está detrás de ese pan de torrijas que Mercadona vuelve a colocar en primera línea cuando llega Semana Santa.