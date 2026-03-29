Los jubilados que cumplan este requisito pueden exigir a la Seguridad Social hasta más de 3.000 euros en un pago extra junto a la pensión

Los hombres jubilados con hijos entre 2016 y febrero de 2021 pueden reclamar un complemento que durante años solo cobraron las mujeres. En muchos casos, los atrasos superan los 3.000 euros. Un ejemplo de esto, es el caso ya resuelto de este hombre jubilado con tres hijos al que el INSS tuvo que pagar 1.800 euros.

Miles de pensionistas podrían tener derecho a recuperar una cantidad importante de dinero por una irregularidad en el sistema de pensiones. El problema afecta al antiguo complemento de maternidad, que la Seguridad Social abonó durante años únicamente a mujeres, dejando fuera a hombres en la misma situación.

Qué jubilados pueden reclamar el complemento de maternidad y cuánto dinero pueden recuperar

El origen de estas reclamaciones está en una decisión que después fue considerada discriminatoria. En 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que los hombres con hijos también debían tener acceso a este complemento, lo que abrió la vía para exigir las cantidades no cobradas.

¿Quiénes pueden solicitarlo? Principalmente, los hombres que se jubilaron entre 2016 y febrero de 2021, que tengan dos o más hijos y que no hayan percibido este plus en su pensión. Además, en determinados supuestos, también pueden verse beneficiados pensionistas de incapacidad permanente o viudedad.

La cuantía varía según el número de hijos, ya que este complemento supone entre un 5% y un 15% adicional sobre la pensión. Así, con dos hijos se puede sumar un 5%, mientras que con tres o más el porcentaje aumenta. Por tanto, al acumular los atrasos de varios años, las cifras crecen con rapidez.

Con una pensión media, lo habitual es que la reclamación supere los 3.000 euros. De hecho, en algunos casos puede alcanzar más de 5.000 o incluso 8.000 euros.

Cómo solicitar a la Seguridad Social los atrasos del complemento entre 2016 y 2021

Uno de los puntos clave es que el derecho a pedir este complemento no prescribe. Esto quiere decir que puede reclamarse aunque la jubilación se produjera hace años. No obstante, los atrasos sí tienen límite: solo pueden recuperarse los correspondientes a los últimos cuatro años.

Esta interpretación ha sido respaldada por distintas sentencias del Tribunal Supremo, lo que ha dado más seguridad a los afectados y ha impulsado nuevas reclamaciones. En consecuencia, cada vez son más los jubilados que revisan si pueden exigir este dinero.

El trámite que lo puedes realizar desde la web de la Seguridad Social, no siempre se concede de forma automática. Lo habitual es presentar primero una solicitud ante la Seguridad Social. Si la respuesta es negativa, el siguiente paso pasa por interponer una reclamación previa y, posteriormente, acudir a la vía judicial. La mayoría de sentencias están dando la razón a los jubilados.