La empresa que abastece de queso a Mercadona gana tamaño al elevar ingresos y ampliar empleo en 2025

La compañía vallisoletana especializada en queso cerró 2025 con una facturación de 723 millones de euros y una plantilla de 1.600 trabajadores. El crecimiento no solo mejora sus cifras del año anterior, también consolida su fortaleza industrial y su presencia internacional.

Grupo Entrepinares, proveedor de quesos de Mercadona, terminó 2025 con mejores resultados que en el ejercicio anterior. La empresa elevó su facturación un 8,7% hasta los 723 millones de euros y sumó un centenar de empleos, al pasar de 1.500 a 1.600 trabajadores. Un avance que, confirma que la firma sigue pisando fuerte en el sector alimentario.

Entrepinares aumenta su facturación con Mercadona y refuerza empleo en 2025

La mejora llega después de que en 2024 la empresa ya registrara una subida del 8% en ventas, hasta los 665 millones de euros. Además, el beneficio operativo de ese ejercicio alcanzó los 64 millones, un 16% más que el ebitda contabilizado en 2023.

¿Qué hay detrás de esta evolución? Principalmente, una combinación de mayor actividad industrial, más capacidad de producción y una estructura empresarial que ha seguido creciendo en empleo. En el plano laboral, la compañía volvió a ampliar plantilla y sigue teniendo vacantes activas. Ese salto de 100 trabajadores sitúa al grupo en 1.600 empleados, repartidos en un modelo productivo que mantiene siete fábricas en cuatro comunidades autónomas.

Las ventas, la producción y las exportaciones explican el crecimiento de Entrepinares

La evolución del negocio también se refleja en la producción. En 2025, Entrepinares pasó de 100 a 104 millones de kilos de queso. Al mismo tiempo, incrementó la fabricación de derivados lácteos de 35 a 40 millones de kilos. A esto se suma otra cifra relevante: transformó 600 millones de litros de leche. Lo hizo apoyándose en una red estable formada por más de 700 ganaderías y más de 20 cooperativas. Por tanto, su crecimiento no solo impacta en la industria, también se apoya en una amplia base vinculada al medio rural.

Otro de los pilares del grupo está en el exterior. El 10% de su producción se dirige a mercados internacionales y sus exportaciones llegan ya a 50 países, entre ellos Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido o Francia. No obstante, la empresa reconoce cierta inquietud por el contexto internacional. La situación geopolítica, marcada por los aranceles de Trump y la guerra de Irán, añade presión a un escenario en el que también vende quesos en Estados Unidos y en varios países de Oriente Medio. De ahí que el crecimiento logrado en 2025 tenga aún más peso.